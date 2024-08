Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Apfelbaum gestohlen

Bandendiebstahl im Supermarkt

Iserlohn (ots)

An der Kindertagesstätte an der Friedrich-Kaiser-Straße wurde ein Apfelbäumchen gestohlen. Offenbar haben Unbekannte auf dem Gelände randaliert. Als die Mitarbeiter am Mittwochmorgen zur Arbeit kamen, lagen überfall verteilt auf dem Grundstück Pflastersteine. Die ungebetenen Besucher hatten einen Zaun abgebrochen und das Dach der Kita geworfen. Dort, wo bis dato ein Apfelbaum wuchs, klaffte ein Loch im Boden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Sechs Unbekannte haben am Mittwochmorgen Waren in einem Supermarkt an der Mendener Straße gestohlen. Die Mitarbeiter des Marktes sichteten Aufnahmen ihrer Überwachungskameras, auf denen der Tatverlauf zu sehen ist. Die Unbekannten packten diverse Waren im Wert von mehreren hundert Euro in Tüten und trugen sie an der Kasse vorbei. Sie verließen den Markt nacheinander und stiegen zusammen in einen dunkelblauen Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen. Der Markt erstattete Anzeige bei der Polizei. Die ermittelt wegen Bandendiebstahls. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell