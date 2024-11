PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Auf Dienststelle erschienen und in Zelle gelandet +++ Skoda gestohlen +++ E-Bikes aus Kellerabteil entwendet +++ Autos beschädigt und aufgebrochen +++ Betrunken mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auf Dienststelle erschienen und in Zelle gelandet, Königstein, Am Kaltenborn, Donnerstag, 21.11.2024, 2.45 Uhr

(da)Ein Besuch bei der Polizei endete für einen Mann aus Königstein am frühen Donnerstag in der Gewahrsamszelle. Die Polizei war zunächst zu einem Streit zwischen einem Taxifahrer und dem 36-Jährigen gerufen worden. Dieser wollte nach ersten Erkenntnissen eine angetretene Taxifahrt nicht bezahlen. Bereits zu diesem Zeitpunkt war der Mann erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,7 Promille. Der 36-Jährige erhielt hier eine Anzeige wegen Erschleichens von Leistungen sowie einen Platzverweis. Kurze Zeit später, gegen 2.45 Uhr, erschien der Mann auf der Polizeistation Königstein und begann die Beamtinnen und Beamten zu beleidigen. Daraufhin erhielt er einen zweiten Platzverweis, dem er wiederum nicht nachkam. Daraufhin nahmen ihn die Einsatzkräfte fest und brachten ihn in die Gewahrsamszelle, die er am Morgen gegen 6 Uhr wieder verlassen durfte. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie Erschleichen von Leistungen ermittelt.

2. Skoda gestohlen,

Oberursel, Feldbergstraße, Mittwoch, 20.11.2024, 19.50 Uhr bis 22.30 Uhr

(da)In Oberursel ist am Mittwochabend ein Auto gestohlen worden. Der betroffene weiße Skoda Karoq stand seit 19.50 Uhr in der Feldbergstraße vor der Hausnummer 17. Gegen 22.30 Uhr bemerkte der Besitzer, dass sein Auto spurlos verschwunden war. An dem Skoda waren zuletzt die Kennzeichen "HG-DT 2108" angebracht. Die Polizei fahndet nun nach dem Auto und den bislang unbekannten Tätern. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. E-Bikes aus Kellerabteil gestohlen,

Bad Homburg, Kirdorf, Gluckensteinweg, Dienstag, 19.11.2024, 19 Uhr bis Mittwoch, 20.11.2024, 8 Uhr

(da)Fahrraddiebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Bad Homburg zugeschlagen. Zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, drangen die Diebe in ein Mehrfamilienhaus im Gluckensteinweg ein. Dort hebelten sie die Tür zu einem Fahrradkeller auf und gelangten so an drei E-Bikes im Gesamtwert von 10.000 Euro. Mit den Rädern konnten sie unerkannt entkommen. Die Polizeistation Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Zwei aufgebrochene PKW in Steinbach,

Steinbach, Siemensstraße & Herzbergstraße, Dienstag, 19.11.2024 bis Mittwoch, 20.11.2024

(da)Zwischen Dienstag und Mittwoch wurden in Steinbach zwei Autos aufgebrochen. Von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 11.30 Uhr, schlugen Unbekannte in der Herzbergstraße die Seitenscheibe eines weißen Fiat Fiorino ein und entwendeten eine Musikbox. Zwischen Dienstag, 9 Uhr, und Mittwoch, 18.45 Uhr, zertrümmerten die Täter die Seitenscheibe eines grauen Audi A3, der zu dieser Zeit am S-Bahnhof parkte. Hier erbeuteten die Diebe einen Pullover. In beiden Fällen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Sollten Sie die Vorfälle beobachtet haben, nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Autos beschädigt,

Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Seulberger Straße, Oberursel, Weißkirchen, Kurmainzer Straße, Dienstag, 19.11.2024 bis Mittwoch, 20.11.2024

(da)Unbekannte haben zwischen Dienstag und Mittwoch in Oberursel und Bad Homburg zwei Autos zerkratzt. In Höhe der Kurmainzer Straße 99 in Oberursel-Weißkirchen stand zwischen Dienstag, 17.30 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, ein grauer VW Touareg. Hier zerkratzten die Täter die Fahrerseite und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Von Dienstag, 19.30 Uhr, bis Mittwoch, 6 Uhr, parkte ein schwarzer Audi A4 in der Seulberger Straße in Ober-Erlenbach. In diesem Zeitraum schlugen Unbekannte gegen die Windschutzscheibe und verursachten einen Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 beziehungsweise die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

6. Betrunken mit gefälschtem Führerschein unterwegs, Wehrheim, Industriestraße, Mittwoch, 20.11.2024, 11 Uhr

(da)Betrunken und ohne Führerschein war ein Mann am Mittwochvormittag in Wehrheim unterwegs. Gegen 11 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen über Notruf bei der Polizei und berichteten von einem Opel, der erhebliche Fahrauffälligkeiten im Straßenverkehr aufwies. Eine Streife der Polizeistation Usingen rückte aus und traf den Wagen samt Fahrer in der Industriestraße an. Letzterer zeigte deutliche Anzeichen von vorherigem Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 4,4 Promille. Hinzu kam, dass der nunmehr Beschuldigte einen gefälschten Führerschein vorzeigte und somit auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Aus diesen beiden Gründen wurde er mit zur Dienststelle genommen, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte. Der 51-Jährige muss sich nun in zwei Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Urkundenfälschung verantworten.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell