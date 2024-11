POL-HG: Auseinandersetzung in Linienbus - Geschädigter gesucht +++ Mehrere Einbrüche in Kindertagesstätten +++ Einbrecher scheiterten an Wohnungseingangstür

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Auseinandersetzung in Linienbus - Geschädigter gesucht, Bad Homburg v.d. Höhe, Thomasstraße, Sonntag, 17.11.2024, 16:58 Uhr

(ms)Am vergangenen Sonntag kam es in einem Linienbus in Bad Homburg zu einer Auseinandersetzung, bei der auch Tierabwehrspray eingesetzt wurde. Die Polizei sucht nun den Geschädigten. Um 16:58 Uhr wurde die Polizei in die Thomasstraße gerufen, da in dem Linienbus gegen einen bislang unbekannten Beteiligten Tierabwehrspray eingesetzt wurde. Nach Erstversorgung und Ausspülen der Augen des bislang Unbekannten, entfernte sich dieser vor Eintreffen der Beamten. Der offensichtlich Geschädigte kann als ca. 40-45 Jahre alt, ca.170cm groß, mit Glatze, Bart und sportlich kräftiger Figur beschrieben werden. Zur Bekleidung sind schwarze Schuhe mit rot-weißer Sohle und ein Rucksack bekannt. Die Polizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den geschädigten Mann sowie weitere Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

2. Einbruch in Kita, Bad Homburg v.d. Höhe, Dornholzhausen, Ricarda-Huch-Straße, Samstag, 16.11.2024, 11:00 Uhr bis Montag, 18.11.2024, 07:10 Uhr

(ms)Von Samstag auf Montag sind Einbrecher in eine Kindertagesstätte in Bad Homburg eingedrungen und machten Beute. Zwischen Samstag, 16.11.2024, 11:00 Uhr und Montag, 18.11.2024, 07:10 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Terrassentür der Kita in der Ricarda-Huch-Straße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Hierbei entwendeten sie zwei Laptops im Wert von über 1000EUR. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, so nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Kita von Einbrecher angegangen, Bad Homburg v.d. Höhe, Gartenfeldstraße, Freitag, 15.11.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 18.11.2024, 07:10 Uhr

(ms)Zwischen Freitag und Montag fiel eine Kita in Bad Homburg Einbrechern zum Opfer. In der Zeit von Freitag, 15.11.2024, 17:00 Uhr bis Montag, 18.11.2024, 07:10 Uhr brachen die unbekannten Täter ein Fenster auf der Rückseite der Kindertagesstätte in der Gartenfeldstraße auf und gelangten hierdurch in das Objekt. Ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist nach aktuellem Ermittlungsstand noch unklar. Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden von ca. 5000EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Versuchter Einbruch in Kita, Bad Homburg v.d. Höhe, Dornholzhäuser Straße, Freitag, 15.11.2024, 16:00 Uhr bis Montag, 09:40 Uhr

(ms)Am vergangenen Wochenende wurde eine Kindertagesstätte in Bad Homburg von Einbrechern heimgesucht. Zwischen Freitag, 15.11.2024, 16:00 Uhr und Montag, 09:40 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich der Kita in der Dornholzhäuser Straße auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten sie ohne Beute unerkannt. Die Einbrecher verursachten einen Sachschaden von ca. 1000EUR.

Hinweise im vorliegenden Fall nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Einbrecher scheiterten an Wohnungseingangstür, Königstein am Taunus, Klosterstraße, Sonntag, 17.11.2024, 15:00 Uhr bis 21:45 Uhr

(ms)Am Sonntag versuchten Einbrecher in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Königstein zu gelangen. Zwischen 15:00 Uhr und 21:45 Uhr betraten die unbekannten Täter das Wohnhaus in der Klosterstraße mutmaßlich über die unverschlossene Hauseingangstür und versuchten eine Wohnungseingangstür aufzuhebeln. Nachdem sie an der Tür gescheitert waren, ergriffen sie die Flucht.

Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, so nimmt die Polizeistation Königstein Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

