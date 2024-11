PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei Einbruchsversuche in Königstein +++ Außenspiegel gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei Einbruchsversuche in Königstein, Königstein, Frankfurter Straße & Friedrich-Ebert-Straße, festgestellt am Dienstag, 19.11.2024

(da)Am Dienstag wurden in Königstein zwei Einbruchsversuche angezeigt. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen versuchten die Einbrecher zunächst vergeblich, die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-Ebert-Straße aufzuhebeln. Am Dienstagabend gegen 22.10 Uhr hebelten die Einbrecher an der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Frankfurter Straße. Sie gelangten zwar in das Gebäude, scheiterten dann aber an einer Wohnungstür im Obergeschoss. Unverrichteter Dinge flüchteten sie in Richtung Jahnstraße. Anwohner konnten noch eine verdächtige Person beobachten. Diese war dunkel gekleidet, hatte ihr Gesicht mit einer Kapuze oder Mütze verdeckt und trug eine Tasche bei sich, die nicht näher beschrieben werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Außenspiegel gestohlen,

Oberursel, Kurze Steig, Montag, 18.11.2024, 17 Uhr bis Dienstag, 19.11.2024, 8.30 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag machten sich Autoteile-Diebe an einem Fahrzeug in Oberursel zu schaffen. Zwischen 17 Uhr und 8.30 Uhr parkte ein schwarzer BMW X1 in der Straße "Kurze Steig" in Höhe der Hausnummer 6. In diesem Zeitraum trennten Unbekannte den Glaseinsatz des rechten Außenspiegels ab und nahmen ihn mit. Dabei verursachten sie einen Schaden von mehreren hundert Euro an dem Auto. Die Polizeistation Oberursel hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

