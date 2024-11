Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Partygäste prellen Taxifahrer und fliehen ohne zu bezahlen

Wittingen (ots)

Am Morgen des 31.10.2024, gegen 04:40 Uhr befördert ein Taxifahrer zwei männliche Personen die von einer Party am Wittinger Hafen zum Bahnhof in Wittingen gebracht werden wollen. Am Zielort angekommen erweckten die Fahrgäste den Eindruck bezahlen zu wollen und wühlten in ihren Taschen nach Bargeld. Anschließend stiegen sie aus dem Taxi aus und ergriffen die Flucht, ohne das Beförderungsendgeld bezahlt zu haben. Der Taxifahrer blieb auf seinen Kosten sitzen. Beide Männer sind augenscheinlich zwischen 18 und 23 Jahren alt, schlank und sprachen hochdeutsch. Einer der beiden trug blondes, sehr kurzes Haar, der andere einen kleinen Kinnbart. Es werden Zeugen gesucht, die die Personen am Wittinger Hafen oder Bahnhof gesehen haben und Angaben zu deren Identität machen können. Für Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizei Hankensbüttel unter der 05832 979340 oder der Polizei Wittingen unter der 05831-2520-0

