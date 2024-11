POL-HG: Schmuck bei Einbruch gestohlen +++ Fahrraddiebe gehen leer aus +++ Auto rundum zerkratzt +++ Dreimal überschlagen und in Graben gelandet +++ Unfallflucht

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schmuck bei Einbruch gestohlen,

Kronberg, Dielmannstraße, Donnerstag, 21.11.2024, 18.15 Uhr bis 22.15 Uhr

(da)Einbrecher haben am Donnerstag in Kronberg Schmuck erbeutet. Die Täter begaben sich zwischen 18.15 Uhr und 22.15 Uhr auf das Grundstück in der Dielmannstraße. Dort hebelten sie eine Terrassentür auf und gelangten so in die Wohnräume. Diese durchsuchten sie nach möglichem Diebesgut. Mit diversem Schmuck entkamen sie schließlich unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Wem in der Zeit von 18.15 Uhr bis 22.15 Uhr verdächtige Personen in Kronberg aufgefallen sind, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

2. Fahrraddiebe gehen leer aus,

Bad Homburg, Dorotheenstraße, Dienstag, 19.11.2024, 18 Uhr bis Mittwoch, 20.11.2024, 13 Uhr

(da)Fahrraddiebe gingen in den vergangenen Tagen in Bad Homburg leer aus. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag verschafften sich die Täter unberechtigt Zutritt zu den Garagen eines Mehrfamilienhauses in der Dorotheenstraße. Dort hebelten sie mehrfach an der Tür zum Fahrradkeller. Die Tür hielt jedoch stand, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen und einen Schaden von rund 800 Euro hinterließen. Die Kriminalpolizei ermittelt, Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0.

3. Auto rundum zerkratzt,

Bad Homburg, Saalburgstraße, Mittwoch, 20.11.2024, 7 Uhr bis 16 Uhr

(da)Ein Vandale hat am Mittwoch in Bad Homburg ein Auto rundum zerkratzt. Zwischen 7 Uhr und 16 Uhr parkte ein roter Seat Ibiza in der Saalburgstraße in Höhe der Hausnummer 155. In dieser Zeit kratzte der bislang unbekannte Täter mehrere Smileys und Kreise in den Lack der Motorhaube und des Kofferraums sowie weitere Striche in die Seiten des Autos. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Wer zur Aufklärung beitragen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

4. Dreimal überschlagen und in Graben gelandet, Friedrichsdorf, Seulberg, Gonzenheimer Landstraße, Donnerstag, 21.11.2024, 15 Uhr

(da)Ein Auto hat sich am Donnerstag bei Friedrichsdorf mehrfach überschlagen und ist im Straßengraben gelandet. Gegen 15 Uhr befuhr eine 59-Jährige mit ihrem Fiat Punto die Gonzenheimer Landstraße von Seulberg kommend in Richtung Gonzenheim. Auf dieser Strecke kam der Wagen zunächst nach rechts, dann nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich dreimal und blieb schließlich kopfüber im Straßengraben liegen. Der Fiat erlitt dabei einen Totalschaden. Seine Fahrerin musste vor Ort medizinisch versorgt werden. Glücklicherweise erlitt sie nur leichte Verletzungen. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme musste die Gonzenheimer Landstraße kurzzeitig voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Als mögliche Unfallursache kommt derzeit überhöhte Geschwindigkeit in Betracht. Mögliche Unfallzeuginnen und -zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

5. Unfallflucht in Neu-Anspach,

Neu-Anspach, Hauptstraße, Mittwoch, 20.11.2024, 22 Uhr bis Donnerstag, 21.11.2024, 13 Uhr

(da)Von Mittwoch auf Donnerstag ereignete sich in Neu-Anspach eine Verkehrsunfallflucht. Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag parkte ein grauer Seat Ibiza in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 69. In dieser Zeit touchierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug den Seat beim Vorbeifahren. Dabei wurde dessen Fahrerseite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 3.000 Euro geschätzt. Die Unfallverursacherin beziehungsweise der -verursacher flüchtete, ohne den Schaden zu melden. Die Polizeistation Usingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

