Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Berghover Weg

Einbrecher beobachtet - weitere Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am 14.09.2024, in der Zeit von 21.20 Uhr bis 21.30 Uhr, einen Einbruch in eine Wohnung eines Einfamilienhauses auf dem Berghover Weg in Dülmen. Sie alarmierte die Polizei. Die Unbekannten hebelten ein Fenster der Wohnung im Ergeschoss auf und gelangten so ins Innere der Wohnung. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke und gelangten über das Treppenhaus in eine weitere Wohnung im Obergeschoss. Die dort verschlossene Tür traten sie ein.

Danach flüchteten die Täter, noch vor dem Eintreffen der Polizei, mit einem silbernen Auto. Vermutlich handelte es sich hierbei um einen Opel mit einem Kennzeichen aus Unna. Laut Zeugin handelte es sich um drei dunkel gekleidete männliche Personen. Einer der Personen trug ein Oberteil mit rot-weißen Streifen an den Ärmeln.

Über das Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitet an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell