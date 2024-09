Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg/ Pavillon angezündet

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Samstag (14.09.24) einen Pavillon am Lübbesmeyerweg angezündet. Die Tatzeit liegt zwischen 23.30 Uhr und 23.50 Uhr. Dieser stand auf der Wiese eines Spielplatzes hinter dem Kindergarten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell