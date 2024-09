Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Ottmarsbocholt, Dorfstraße

Einbruch in Supermarkt

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 15.09.2024 auf den 16.09.2024 in einen Supermarkt auf der Dorfstraße in Senden, Ottmarsbocholt ein. Eine aufmerksame Zeitungszustellerin entdeckte die geöffnete Supermarkttür gegen 03.00 Uhr und alarmierte die Polizei. Die Täter hatten einen Blumenkübel zwischen die Schiebetür gestellt, um sie offen zu halten. Der Kassenbereich war augenscheinlich durchsucht worden. Diverse Gegenstände, insbesondere Zigarettenpackungen befanden sich auf dem Boden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell