POL-HG: An Tür gehebelt und gescheitert +++ Kraftstoff aus Baustellenfahrzeug abgepumpt +++ Unbekannte beschädigen PKW

Bad Homburg v.d. Höhe

1. An Tür gehebelt und gescheitert,

Kronberg, Schönberg, Albanusstraße, Freitag, 23.10.2024, 22 Uhr bis Freitag, 22.11.2024, 22 Uhr

(da) In den vergangenen Wochen scheiterten Einbrecher bei einem Einbruch in Kronberg. Zwischen dem 21. Oktober und dem 22. November verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Grundstück in der Albanusstraße im Stadtteil Schönberg. An der Rückseite des dortigen Einfamilienhauses hebelten sie mehrfach an einem Fenster im Erdgeschoss. Dieses ließ sich jedoch nicht öffnen, sodass sie unverrichteter Dinge wieder abzogen. Sie hinterließen einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06174) 6299-0 entgegen.

2. Kraftstoff aus Baustellenfahrzeug abgepumpt, Weilrod, Niederlauken, Ratsgasse, Mittwoch, 20.11.2024, 17.30 Uhr bis Freitag, 22.11.2024, 8 Uhr

(da) Unbekannte Täter haben zwischen Mittwoch und Freitag Dieselkraftstoff von einer Baustelle in Weilrod-Niederlauken abgepumpt. Die Baustelle befindet sich derzeit in der Ratsgasse. Im genannten Tatzeitraum pumpten die Diebe Diesel aus einem dort abgestellten Kleinbagger ab. Außerdem beschädigten sie das Türschloss des Fahrzeugs. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Unbekannte beschädigen PKW,

Oberursel, Hohemarkstraße, Freitag, 22.11.2024, 7.30 Uhr bis 16.45 Uhr

(da)Unbekannte haben am Freitag in Oberursel ein Auto mutwillig beschädigt. Der betroffene graue Fiat 124 Spider parkte zwischen 7.30 Uhr und 16.45 Uhr in der Hohemarkstraße in Höhe der Hausnummer 76. In dieser Zeit zerkratzten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand das gesamte Auto und verursachten so einen Schaden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizeistation Oberursel ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

