Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Audi RS5 im Visier

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Einen in der Schulstraße abgestellten Audi RS5 Quattro nahmen im Zeitraum vom 05.04.2024 bis 08.04.2024 unbekannte Täter ins Visier. Offenbar verfolgen sie das Ziel, das Auto zu stehlen. Letzten Endes misslang den Tätern ihr Vorhaben, wobei sie dennoch Sachschaden verursachten. Die Kripo in Altenburg ermittelt (Bezugsnummer 0089533/2024) zum Fall und sucht hierbei nach Zeugen, die Hinweise zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die hiesigen Dienststelle zu wenden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell