LPI-G: Fahrraddiebstahl am Bahnhof Zeulenroda-Triebes

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. In der Zeit zwischen dem 15.09.2023 und dem 08.04.2024 drangen unbekannte Täter in ein Gartengrundstück in der Kleingartenanlage "Straße zum Sportplatz" in Triebes ein und verwüsteten dieses völlig. Dabei zerstörten die Täter die Gartenlaube, entwendeten Elektrogeräte, Elektrokabel und OSB Platten. Ebenfalls fällten die Täter 3 ca. 10 Meter hohe Nadelbäume auf dem Grundstück und entwendeten auch diese. Insgesamt entstand ein ...

