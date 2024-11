Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannte beschädigen Weihnachtsmarkt-Hütten - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am vergangenen Samstagabend, 16. November 2024, gegen 19.30 Uhr die Polizei gerufen, weil sie beobachtet hatte, wie eine Gruppe von etwa 15 Personen mehrere Hütten des im Aufbau befindlichen Weihnachtsmarktes auf dem Heinrich-König-Platz in der Altstadt beschädigte. Vor Ort konnten durch die Beamten fünf Tatverdächtige im Alter von 19 und 20 Jahren in einer der Buden angetroffen werden. Die Beamten stellten die Personalien der Männer fest und fertigten eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich weiterer Tatverdächtiger, dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 zu melden.

