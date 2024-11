POL-GE: LKW mit erheblichen Mängeln angehalten

Gelsenkirchen (ots) - Nach aktuellem Ermittlungsstand kam es in den späten Freitagabendstunden, 15. November 2024, gegen 23 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung auf der Ulfkotter Straße in Hassel. Zeugen gaben an, dass zwei bislang unbekannte Tatverdächtige an der Haltestelle "Freiheit" in den Bus der Linie SB 28 einstiegen und unmittelbar durch ...

mehr