POL-HG: +++Mehrere Wohnungseinbrüche im Kreisgebiet+++Raub in Drogeriemarkt+++Gesprengter Zigarettenautomat+++Fahrraddiebstähle +++Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss+++Verkehrsunfall mit verletzter Person

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus 61350 Bad Homburg, Kirdorf, Schillerstraße Zw. Freitag, 29.11.2024, 09:00 Uhr und Freitag, 29.11.2024, 12:00 Uhr

Der bisher unbekannte Täter hebelte das Fenster des Einfamilienhauses mittels eines Hebelwerkzeugs auf und verschaffte sich somit Zutritt in das erste Zimmer des Hauses. Anschließend verließ dieser wieder das Zimmer durch das geöffnete Fenster, ohne weitere Räume des Hauses zu betreten. Ersten Anschein nach wurde hierbei nichts entwendet. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Tel.Nr.: 06172- 1200.

Einbruch in ein Einfamilienhaus

61352 Bad Homburg, Lahnstraße Sonntag, 01.12.2024, gg. 02:00 Uhr

Unbekannte Täter gelangten zur Tatzeit auf das Dach des Einfamilienhauses. Dort öffneten der/die Täter gewaltsam das Dachfenster und verschoben zuvor einige Dachziegel und die Dachdämmung. Über das Dachfenster begaben diese sich anschließend in das Gebäudeinnere und durchsuchten das Obergeschoss nach Diebesgut. Anschließend flüchteten der/die Täter über das Dachfenster wieder in unbekannte Richtung. Über das Diebesgut ist bislang nichts bekannt. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 5000,00 Euro.

Versuchter Wohnungseinbruch in Glashütten, Glashütten-Oberems, Alfred-Teves-Straße, 29.11.2024, 19:00 Uhr

Am 29.11.2024 kam es gegen 19:00 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruch in Glashütten-Oberems. Die noch unbekannten Täter machten sich gerade an der Seitentür eines Wohnhauses in der Alfred-Teves-Straße zu schaffen, als sie durch einen aufmerksamen Nachbarn entdeckt und angesprochen wurden. Hierdurch aufgeschreckt flüchteten die Unbekannten und hinterließen einen Sachschaden von 500EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zur Tatzeit gemacht haben, sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 zu melden.

Alarmanlage unterbindet Einbruch in Wohnhaus Usingen, Johann-Sebastian-Bach-Straße 30.11.2024 14:30 Uhr bis 20:40 Uhr

Bislang unbekannte Täter versuchten am Samstag im Zeitraum von 14:30 Uhr bis 20:40 Uhr in die Kellerwohnung eines Wohnhauses in der Johann-Sebastian-Bach-Straße in Usingen zu gelangen. Dabei beschädigten sie ein zu dieser Wohnung gehörendes Fenster. Nach bisherigem Ermittlungsstand löste dies eine daran angeschlossene Alarmanlage aus, ohne dass die Polizei darüber in Kenntnis gesetzt wurde. Der oder die Täter konnten sich daher unerkannt entfernen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Pst. Usingen oder der zuständigen Kriminalinspektion in Oberursel in Verbindung zu setzen.

Raub in Drogeriemarkt

61348 Bad Homburg, Louisenstraße Samstag, 30.11.2024, 19:50 Uhr

2 unbekannte Täter betraten gemeinsam den Drogeriemarkt und gaben sich der Verkäuferin gegenüber als Kriminalpolizeibeamte aus. Unter einem Vorwand ging die Täter gemeinsam mit der Verkäuferin in den Büroraum und verschlossen die Tür. Im Anschluss überwältigten und fesselten sie die Verkäuferin und entnahmen aus dem im Büro gelegenen Tresor das dort befindliche Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Täter über ein Fenster in Richtung Kisseleffstraße. Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden: männlich, Vollbart, schwarze Basecaps, dunkle Hosen, dunkles Oberteil. Weitere Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Tel.Nr.: 06172- 1200.

Zigarettenautomat gesprengt

61350 Bad Homburg, Fischbacher Straße Samstag, 30.11.2024, gg. 02:28 Uhr

In der Fischbacher Straße versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufzusprengen und verursachten dabei einen ca. 2000 Euro hohen Sachschaden. Um 02:28 Uhr meldete sich ein Anwohner der "Fischbacher Straße" in Bad Homburg telefonisch bei der Polizei, da er zuvor einen lauten Knall gehört hatte. Die alarmierte Polizei stellte vor Ort fest, dass unbekannte versucht hatten, den dortigen Zigarettenautomaten aufzusprengen. Dieser wies erhebliche Beschädigungen und Ausbeulungen auf. An die Zigaretten selbst gelangten die Täter nicht. Die Ermittlungen vor Ort ergaben, dass am Zigarettenautomaten keine weitere Gefahr für die anliegende Bevölkerung vorliegt. Der Zeuge konnte zwei dunkel bekleidete Jugendliche vom Tatort wegrennen sehen. Weitere Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Bad Homburg unter der Tel.Nr.: 06172- 1200

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad 61440 Oberursel, Oberhöchstadter Straße 29.11.2024, 09:50 Uhr - 14:50 Uhr

Der 16-Jährige geschädigte Bad Homburger schloss am Freitag, den 29.11.2024, sein Pedelec gegen 09:50 Uhr an den öffentlichen Fahrradständern der Feldbergschule in der Oberhöchstadter Straße in Oberursel ab. Als dieser um 14:50 Uhr wieder wegfahren wollte stellte er fest, dass sein Fahrrad mitsamt Schloss entwendet wurde.

Bei dem Pedelec handelt es sich um ein hellgraues Pedelec der Marke Cube mit auffälliger organgefarbener Umrandung an den Reifen. Im Nachgang konnte das Pedelec in Frankfurt am Main geortet und sichergestellt werden. Zeugen melden sich bitte auf hiesiger Polizeistation unter 06171 / 6240 - 0.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls von Fahrrad 61440 Oberursel, Rathausplatz 29.11.2024, 17:00 Uhr - 21:30 Uhr Zu einem weiteren Fahrraddiebstahl kam es Freitagabend, im Zeitraum 17:00 Uhr - 21:30 Uhr, auf dem Oberurseler Rathausplatz. Der 61-Jährige Geschädigte aus Oberursel schloss sein Pedelec mit einem Schloss an einem öffentlichen Fahrradständer ab. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam das Schloss und entwendeten das grüne Pedelec der Marke Cannondale. Zeugen melden sich bitte auf hiesiger Polizeistation unter 06171 / 6240 - 0.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Oberhöchstadter Straße Oberursel 29.11.2024, 22:15 Uhr

Am Freitagabend kam es im Einmündungsbereich Oberhöchstadter Straße und Füllerstraße in Oberursel zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeuge. Eine 48-Jährige Königsteinerin befuhr mit ihrem Opel Mokka die Oberhöchstadter Straße. Vor ihr fuhr ein 82-Jähriger Kronberger mit seinem Opel Zafira. Im Einmündungsbereich zur Füllerstraße soll der 82-Jährige Fahrzeugführer aus unerklärlichen Gründen gebremst haben, weshalb die Opel Mokka Fahrerin, wohl auch aufgrund des zu geringen Abstandes, auffuhr. Während der Unfallaufnahme fiel der hinzugezogenen Polizeistreife Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin auf, weshalb ihr ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten wurde. Der Test zeigte einen Wert von über 1,6 Promille, weshalb ein Arzt hinzugezogen wurde, welcher einer Blutentnahme durchführte. Die 48-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

2 weitere Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss im Usinger Gebiet innerhalb kürzester Zeit

Unfall 1:

Unfallort: Auf der K727 bei Usingen Zeitpunkt: 30.11.2024 01:20 Uhr

Unfall 2:

Unfallort: Auf der B275 bei Weilrod Zeitpunkt: 30.11.2024 01:35 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Dienstgebiet der Pst. Usingen innerhalb einer Viertelstunde zu zwei voneinander unabhängigen Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. In beiden Fällen waren jeweils nur die PKWs der jeweiligen Fahrer beteiligt, es kamen keine sonstigen Personen oder fremdes Eigentum zu Schaden. Im ersten Fall kam 22-jährige Fahrer gegen 01:20 Uhr in einer Linkskurve der K727 bei Usingen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem dort befindlichen Baum und beschädigte seinen PKW dabei erheblich. Der Fahrer blieb unverletzt, allerdings ergab ein anschließender Atemalkoholtest einen Wert von 1,95 Promille. Der Fahrer musste sich daher auf der Pst. Usingen einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Etwa 15 Minuten später gegen 01:35 Uhr kam der 19-jährige Fahrer eines PKWs ebenfalls in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, diesmal im Bereich der B275 bei Weilrod. Dabei beschädigte er sein Fahrzeug ebenfalls erheblich. Auch hier ergab ein Alkoholtest eine strafbare Menge an Alkohol in der Atemluft, diesmal 2,07 Promille. Auch dieser Fahrer musste die Streife zwecks Blutentnahme zur Dienststelle begleiten und sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Fahrer wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen von der Dienststelle entlassen, ihre jeweiligen PKWs waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kreuzung Bahnhofstraße / Am Bahnhof in Wehrheim 30.11.2024 18:29 Uhr

Am Samstagabend kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Bahnhofsstraße / Am Bahnhof in Wehrheim zur Kollision zweier PKW. Der Fahrer eines Mercedes übersah dabei den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Smart und traf dessen PKW im Bereich der Beifahrerseite. Beide Fahrzeuge wurden dadurch erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Fahrer des Smart wurde leicht verletzt und mittels RTW ins Krankenhaus verbracht, welches er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Die PKW wurden abgeschleppt.

