POL-HG: Kind Opfer von Schockanruf +++ Antisemitische Parolen +++ Motorrad gestohlen +++ Graffiti an Garage +++ drei Einbrüche im Hochtaunuskreis

1. Kind Opfer von Schockanruf,

Friedrichsdorf, Seulberg, Im Dammwald, Mittwoch, 27.11.2024, 15.30 Uhr

(da)Mit einem doch ungewöhnlichen Fall des "Schockanrufs" ist es Betrügern am Mittwoch gelungen, ein Kind aus Friedrichsdorf-Seulberg zu einer Geldübergabe zu bewegen. Im Laufe des Tages erhielt das Mädchen einen Anruf von der angeblichen Polizei. Ihre Mutter sei in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Gegen Zahlung einer Kaution von 50.000 Euro könne die Angerufene ihre Mutter vor dem Gefängnis bewahren. Im Laufe des Telefonats setzten die Betrüger das Mädchen massiv unter Druck, sodass sie sich bereit erklärte, Wertgegenstände und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro zusammenzusuchen. Für die Übergabe wurde ein Treffen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Straße "Im Dammwald" vereinbart. Gegen 15.30 Uhr erschien ein Mann aus Richtung Kolberger Straße und nahm das Bargeld und die Wertgegenstände entgegen. Dabei soll er das aufgelöste Mädchen noch getröstet haben. Der Abholer hatte schwarze kurze Haare und war mit Jeans und einer schwarzen Weste bekleidet. Er trug eine weiße Maske und sprach Deutsch mit leichtem Akzent. Der Betrug wurde erst bemerkt, als der Vater des Mädchens nach Hause kam. Zu diesem Zeitpunkt waren die Betrüger bereits über alle Berge. Dieser Fall zeigt, wie dreist Betrüger vorgehen und selbst Minderjährige massiv unter Druck setzen. Umso wichtiger ist es, dass Sie mit Ihren Angehörigen über solche Betrügereien sprechen. Der Schockanruf ist eine Masche, die gezielt auf die Gefühle der Betroffenen abzielt. Insbesondere ältere Menschen sind die "Zielgruppe" solcher Anrufe und möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte informiert. Im schlimmsten Fall überfordert es die Angerufenen, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Häufig ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe der Wunsch, den Kindern oder Enkelkindern zu helfen, besonders groß. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese Personen gezielt darauf an! Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden. Im konkreten Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sollten Sie den beschriebenen Mann am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Bereich des Parkplatzes in der Straße "Im Dammwald" beobachtet haben, melden Sie sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg.

2. Antisemitische Parolen auf Stromkasten, Bad Homburg, Ober-Erlenbach, Homburger Straße, Sonntag, 01.12.2024, 16 Uhr

(da)Im Bad Homburger Stadtteil Ober-Erlenbach sind am Sonntagnachmittag antisemitische Parolen festgestellt worden. Unbekannte hatten die Parolen an einen Stromkasten in der Homburger Straße geschmiert. Eine Polizeistreife machte sie nach Bekanntwerden unkenntlich. Der Staatsschutz der Polizeidirektion Hochtaunus ermittelt nun wegen Volksverhetzung und Sachbeschädigung. Sollten Sie zur Aufklärung beitragen können, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Von "Probefahrt" nicht zurückgekehrt, Bad Homburg, Kirdorf, Oberste Gärten, Freitag, 29.11.2024, 19 Uhr

(da)Ein Unbekannter hat am Freitag ein Motorrad während einer "Probefahrt" gestohlen. In den vergangenen Tagen hatte ein Mann aus Bad Homburg seine schwarze Honda Forza 125 online in einem Kleinanzeigenportal inseriert. Daraufhin traf er sich am Freitag gegen 19 Uhr mit einem Unbekannten in der Straße "Oberste Gärten", damit dieser eine Probefahrt mit dem Motorrad machen konnte. Dieser kehrte jedoch nicht von der Probefahrt zurück, sondern war kurze Zeit später samt Zweirad über alle Berge. Weder das Motorrad, an dem zuletzt das Kennzeichen "USI-OO9" montiert war, noch der unbekannte Dieb konnten von der Polizei im Rahmen einer Fahndung angetroffen werden. Der Motorraddieb wurde als männlich, etwa 1,90 Meter groß und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, die nach hinten gestylt waren. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sneakern mit weißer Sohle. Die Polizeistation Bad Homburg ermittelt nun in diesem Fall und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Graffiti an Garage gesprüht,

Oberursel, Oberstedten, Am Alten Hof, Freitag, 29.11.2024, 19.45 Uhr

(da)Am Freitagabend haben augenscheinlich Jugendliche eine Garage im Oberurseler Stadtteil Oberstedten besprüht. Gegen 19.45 Uhr beschmierten sie eine Garagenwand in der Straße "Am Alten Hof". Dabei wurden sie von einem Anwohner beobachtet, der die Polizei informierte. Laut Beschreibung handelte es sich um zwei Jungen im Alter von 14 bis 15 Jahren. Sie waren schwarz bekleidet, unter anderem mit einer schwarzen Daunenjacke und einem schwarzen Rucksack. Nach der Tat flüchteten sie in Richtung Ahornweg. Die Polizeistation Oberursel ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Einbruch in Schneidhain,

Königstein, Schneidhain, Am Wäldchen, Freitag, 29.11.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 01.12.2024, 18 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Königstein, Schneidhain eingedrungen. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagabend hebelten die Einbrecher ein Kellerfenster des Hauses in der Straße "Am Wäldchen" auf und entwendeten aus dem Inneren diversen Schmuck und Bargeld. Zeugenhinweise sind bislang nicht bekannt. Daher bittet die Polizeistation Königstein um Hinweise aus der Bevölkerung unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

6. Einbruch in den Abendstunden,

Usingen, Wernborn, Auf der Elfengrube, Sonntag, 01.12.2024, 17.30 Uhr bis 18.30 Uhr

(da)Unbekannte Täter sind am Sonntagabend in ein Mehrfamilienhaus im Usinger Stadtteil Wernborn eingebrochen. Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück in der Straße "Auf der Elfengrube". Hier hebelten sie zunächst vergeblich an einem Fenster. Als sich dieses jedoch nicht öffnen ließ, schlugen die Einbrecher kurzerhand die Fensterscheibe ein und gelangten so in die Wohnung. Hier entwendeten sie diverse Schmuckstücke und Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

7. Schmuck bei Einbruch entwendet,

Bad Homburg, Kirdorf, Hofheimer Straße, Samstag, 30.11.2024, 8 Uhr bis Sonntag, 01.12.2024, 20 Uhr

(da)Einbrecher sind am Wochenende in ein Wohnhaus im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf eingestiegen. Zwischen Samstag, 8 Uhr und Sonntag, 20 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster im Erdgeschoss des Wohnhauses in der Hofheimer Straße auf. Im Inneren durchsuchten sie mehrere Räume, bis ihnen diverser Schmuck in die Hände fiel. Mit diesem entkamen sie unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

