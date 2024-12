Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auf Fake-Shop hereingefallen

Erfurt (ots)

Eine 57-jährige Erfurterin fiel auf einen sogenannten "Fake-Shop" herein. Bereits im November wollte die Frau über ein vermeintliches Auto-Verkaufsportal im Internet ein Fahrzeug erwerben. Dazu füllte sie eine "Kaufgenehmigung" aus und überwies anschließend knapp 7.500 Euro an die Betrüger. Als im Anschluss der Kontakt zu dem vermeintlichen Verkäufer abbrach, stellte die 57-Jährige fest, dass sie an Betrüger geraten war.

Das Kriminalitätsphänomen "Fake-Shop" ist nicht neu. Hierbei handelt es sich um eine vermeintliche Verkaufsplattform im Internet, auf der Waren häufig zu sehr günstigen Konditionen, meistens in Vorkasse, bestellt werden können. Die Polizei warnt vor diesen betrügerischen Internetseiten, die oftmals in professioneller Optik mit tollen Schnäppchen locken. Damit Sie nicht auf die Betrüger hereinfallen, informieren Sie sich vor jeder Zahlung über den Anbieter durch eine eigene Suchmaschinen-Recherche oder kontaktieren Sie die Verbraucherzentralen in ihrer Nähe. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell