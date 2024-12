Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hinweis auf gegenseitige Rücksichtnahme

Eisenach - Wartburgkreis (ots)

Am 30.11.2024 in den Nachmittagsstunden kam es zu einer Meldung bezüglich des Park + Ride Parkplatzes in der Adam-Opel-Straße für die Weihnachtsmärkte der Stadt Eisenach. Hier parkten mehrere Autofahrer derart ungünstig, dass es später zu Behinderungen kam. Die Parkflächen konnten teils durch andere Autofahrer nicht mehr verlassen werden, was verständlicherweise zu Unmut führte.

Es ergeht die Bitte seitens der Polizei beim Parken derart Rücksicht aufeinander zu nehmen, alsdass niemand zugeparkt wird. Mit Ihrer Mithilfe kann dazu beigetragen werden allen eine möglichst unbeschwerte und besinnliche Advents - und Vorweihnachtszeit zu gewährleisten.

Vielen Dank! (jk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell