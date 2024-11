LPI-GTH: Erledigung Vermisstenfahndung

Ilmenau (ots) - Am Morgen des 30.11.2024 haben zwei 28-Jährige in Ilmenau die Fassadenverkleidung und eine Fensterscheibe eines Studentenwohnheims am Max-Planck-Ring beschädigt. Die beiden Männer haben mehrere Bierflaschen an das Objekt geworfen. Infolgedessen entstand erheblicher Sachschaden von über 3.000 Euro nach polizeilicher Einschätzung. (jh) Rückfragen ...

