Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241007.1 Rendsburg: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt und sucht Zeugen

Rendsburg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Rendsburg zu einem versuchten Tötungsdelikt. Nach derzeitigen Erkenntnissen stach ein Mann mehrfach auf einen anderen ein, der dabei lebensgefährlich verletzt wurde. Polizeikräfte nahmen den Mann fest. Das Kommissariat 1 der Bezirkskriminalinspektion Kiel ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am 06.10.24 gegen 02:45 Uhr kam es nach derzeitigem Ermittlungsstand zunächst zu Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Im Laufe dieser Auseinandersetzung habe ein 43-jähriger Mann mit einem Messer mehrfach auf einen 35-Jährigen eingestochen, dieser erlitt hierdurch lebensgefährliche Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Einsatzkräfte nahmen den Tatverdächtigen fest. Dieser soll am heutigen Tage vorgeführt werden.

Der 35-Jährige konnte aufgrund seiner Verletzungen noch nicht von der Mordkommission vernommen werden. Daher können zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben über Hintergründe der Tat gemacht werden. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

Das Kommissariat 1 der Kieler Bezirkskriminalinspektion sucht Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 0431 / 160 3333 entgegen.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel Stephanie Lage / Polizeidirektion Kiel

