POL-MK: Werkzeugdiebe brechen Fahrzeuge auf

Schalksmühle (ots) - Eine erhebliche Menge Erbrochenes landete am Donnerstagmorgen auf der Windschutzscheibe und in den Lüftungsschlitzen eines am Strücken geparkten Pkw. Der Polo parkte auf dem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus. Nach Aussagen von Zeugen war der Pkw kurz nach 7 Uhr noch unbehelligt. Um 7.50 Uhr wurde der Schaden festgestellt. Die Halterin holte die Polizei, um Anzeige zu erstatten. (cris) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis ...

mehr