Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Ladendiebstähle im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (25.06.2024) kam es zu einem Ladendiebstahl einer 16-Jährigen in einem Bekleidungsgeschäft am Willy-Brandt-Platz. Bei der Durchsuchung kam weiteres Diebesgut zum Vorschein.

Gegen 15.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin die 16-Jährige dabei, wie sie den Kassenbereich mit unbezahlter Ware passierte und verständigte die Polizei. Die Waren hatte einen mittleren zweistelligen Wert.

Die Polizeibeamten entdeckten bei der Durchsuchung der 16-Jährigen weiteres Diebesgut von anderen Bekleidungsgeschäften. Die Polizei gab die Gegenstände an die Eigentümer zurück.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 16-Jährige.

Innenstadt - Ebenfalls am Dienstag (25.06.2024) gegen 18.30 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin einen 47-Jährigen, wie er Ware aus einem Drogeriegeschäft am Willy-Brandt-Platz ohne zu bezahlen mitnahm.

Die Polizei wurde verständigt. Es entstand ein Schaden im hohen zweistelligen Bereich. Die Polizei führte bei dem 47-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung durch.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 47-Jährigen.

Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (25.06.2024) entwendete ein 32-jähriger Mann ein Getränk aus einem Supermarkt in der Sallingerstraße.

Ein Mitarbeiter des Supermarkts beobachtete, wie der 32-Jährige das Getränk einsteckte und andere Waren bezahlte. Anschließend verließ er den Kassenbereich, ohne das Getränk zu bezahlen. Der Mitarbeiter verständigte anschließend die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 32-Jährigen.

Hochzoll - Am gestrigen Dienstag (25.06.2024) entwendete eine 23-jährige Frau mehrere Kosmetikartikel aus einem Supermarkt in der Hochzoller Straße.

Ein Mitarbeiter des Supermarkts beobachtete, wie die 23-Jährige mehrere Kosmetikartikel einsteckte und andere Waren bezahlte. Anschließend verließ sie den Kassenbereich, ohne die Kosmetikartikel zu bezahlen. Die Polizei wurde hinzugerufen. Die Polizeibeamten veranlassten eine erkennungsdienstliche Behandlung bei der 23-Jährigen. Der Beuteschaden liegt im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen die 23-Jährige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell