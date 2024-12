PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Hauseingangstür beschädigt +++ Unfall verursacht und geflüchtet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Hauseingangstür beschädigt,

Oberursel, Zimmersmühlenweg, Montag, 09.12.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 10.12.2024, 10.30 Uhr

(da)In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten Unbekannte die Eingangstür einer Musikschule in Oberursel. Zwischen 18 Uhr und 10.30 Uhr schlugen die Täter den Glaseinsatz der Eingangstür ein und verursachten so einen Schaden von rund 1.000 Euro. Die Polizeistation Oberursel ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Unfall verursacht und geflüchtet,

Kronberg, Viktoriastraße, Dienstag, 10.12.2024, 15.20 Uhr

(da)Eine bislang unbekannte Person hat am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Gegen 15.20 Uhr befuhr ein weißer Transporter die Viktoriastraße in Kronberg von der Merianstraße kommend in Richtung Hainstraße. Hier touchierte das Fahrzeug mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden grauen Mercedes Sprinter. Dabei gingen beide Außenspiegel zu Bruch. Der weiße Transporter setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Vom unfallverursachenden Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es ein ausländisches, vermutlich polnisches Kennzeichen hatte, das mit den Buchstaben "KNS-" begann. Der Transporter soll seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortgesetzt haben. Die Polizeistation Königstein ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt mögliche Zeugenhinweise unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

