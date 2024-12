POL-HG: Vom Garten ins Gewahrsam +++ Über Balkon in Wohnung eingedrungen +++ Mehrere Autos besprüht +++ Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Vom Garten ins Gewahrsam,

Kronberg, Oberhöchstadt, Im Sand & Niederhöchstädter Straße, Samstag, 07.12.2024, 10 Uhr

(da)Im Kronberger Stadtteil Oberhöchstadt landete am Samstag ein Dieb im Polizeigewahrsam, nachdem er zuvor auf zwei Grundstücken sein Unwesen getrieben hatte. Gegen 10 Uhr war der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Niederhöchstädter Straße auf einen Fremden in seinem Garten aufmerksam geworden. Dieser war gerade dabei, mehrere Gartengeräte an sich zu nehmen. Als der Anwohner den Mann ansprach, wurde dieser aggressiv und entfernte sich mit zwei Gartenscheren bewaffnet auf ein Nachbargrundstück. Dort betrat er die Garage und warf mit mehreren Gegenständen um sich. Anschließend versuchte er, ein abgestelltes Motorrad zu stehlen, das dabei erheblich beschädigt wurde. Zwischenzeitlich alarmierte Polizeikräfte nahmen den 20-Jährigen aus Oberursel fest. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten bei dem Oberurseler erheblichen vorangegangenen Alkoholkonsum fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Seine Aggressionen setzten sich fort und richteten sich nun gegen die Polizei, die er bei seiner Festnahme beleidigte. Auf richterliche Anordnung wurde er in das Polizeigewahrsam nach Wiesbaden eingeliefert. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung, Diebstahls, Hausfriedensbruchs, versuchten Diebstahls mit Waffen und Sachbeschädigung ermittelt.

2. Über Balkon in Wohnung eingedrungen,

Königstein, Hainholzweg, Mittwoch, 04.12.2024, 15 Uhr bis Freitag, 06.12.2024, 16 Uhr

(da)Einbrecher sind in der vergangenen Woche in eine Wohnung in Königstein eingedrungen. Die Unbekannten kletterten zwischen Mittwoch- und Freitagnachmittag auf den Balkon eines Mehrfamilienhauses im Hainholzweg. Wie sie die rund vier Meter Höhe überwanden, ist noch unklar. Dort angekommen hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Hier entwendeten sie diverse Wertgegenstände und flüchteten anschließend wieder über den Balkon in unbekannte Richtung. Sollten Ihnen die Einbrecher bei ihrer Beutetour aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0.

3. Mehrere Autos besprüht,

Bad Homburg, Sackgasse, Sonntag, 08.12.2024, 18.15 Uhr bis 18.45 Uhr

(da)Unbekannte haben am Sonntag in Bad Homburg mehrere Autos besprüht. Zwischen 18.15 Uhr und 18.45 Uhr besprühten die Täter Fahrzeuge, die zu diesem Zeitpunkt in der Sackgasse parkten. Als eine Streife die Sachbeschädigung aufnahm, konnte sie lediglich zwei verunstaltete Autos feststellen. Erste Zeugenhinweise deuten darauf hin, dass möglicherweise noch weitere Fahrzeuge besprüht wurden, diese aber zwischenzeitlich weggefahren waren. Zeuginnen und Zeugen, aber auch betroffene Fahrzeughalterinnen und -halter können sich unter der Rufnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg melden.

4. Hoher Schaden bei Verkehrsunfall,

Schmitten, Oberreifenberg, Königsteiner Straße, Samstag, 07.12.2024, 12 Uhr

(da)Am Samstagmittag ereignete sich in Oberreifenberg ein schadensträchtiger Verkehrsunfall, bei dem die Unfallverursacherin glücklicherweise nur leicht verletzt wurde. Gegen 12 Uhr befuhr eine 70-jährige Frau mit einem Seat die Königsteiner Straße in Richtung Schmitten. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine dort geparkte Mercedes A-Klasse, die wiederum auf eine C-Klasse geschoben wurde. Der Seat und die A-Klasse waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Die 70-jährige Fahrerin wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

