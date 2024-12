PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Erneuter Zeugenaufruf der Polizei: Raub auf Drogerie in Bad Homburg

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Erneuter Zeugenaufruf der Polizei: Raub auf Drogerie in Bad Homburg, Bad Homburg, Louisenstraße, Samstag, 30.11.2024, 19.50 Uhr

(da)Bereits am Sonntag berichtete die Polizei über einen Raub auf einen Drogeriemarkt in Bad Homburg. Nun bittet die Kriminalpolizei die Bevölkerung erneut um Mithilfe. Wie berichtet, hatten sich zwei bislang unbekannte Täter am 30. November als Kriminalbeamte ausgegeben, um gewaltsam an das Bargeld aus dem Tresor des Marktes in der Louisenstraße zu gelangen. Nun wendet sich die Polizei erneut mit einem Zeugenaufruf an die Bevölkerung. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, sprangen die beiden Tatverdächtigen bei ihrer Flucht gegen 20 Uhr aus einem etwa drei Meter hohen Fenster des Drogeriemarktes und rannten anschließend in Richtung Kisseleffstraße. Als möglicher Fluchtweg kommt auch die Louisenstraße in Richtung Rathaus in Betracht. Bei den Tätern handelt es sich um zwei Männer. Einer war etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, 25 bis 35 Jahre alt, trug einen dunklen Vollbart, ein schwarzes Basecap, einen schwarzen Pullover vermutlich mit der Aufschrift "Polizei", dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe und eine braune Tasche. Sein Komplize war 1,75 bis 1,85 Meter groß, hatte einen schwarzen Vollbart, trug ein schwarzes Basecap, eine grünbraune Jacke, schwarze Hose, weiße Schuhe und führte eine rosafarbene Aktentasche mit sich. Wem sind die beschriebenen Personen bei ihrer Flucht aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg weiterhin rund um die Uhr unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

Link zur ursprünglichen Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50152/5920614

