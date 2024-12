PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Nach Auseinandersetzung verletzt +++ Einbrecher unterwegs +++ Diebstahl eines Audi A3 +++ Taschendiebstahl +++ Verkehrsunfallfluchten

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Nach Auseinandersetzung verletzt, Friedrichsdorf, Alte Grenzstraße, Mittwoch, 04.12.20024, 21:39 Uhr

(ms)Am Mittwochabend gerieten in Friedrichsdorf zwei Männer in einer Wohnung in Streit und verletzten sich gegenseitig mit einem Küchenmesser. Um 21:39 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung in der "Alte Grenzstraße" gerufen. Vor Ort konnte ein 56-jähriger an den Händen verletzter Mann angetroffen werden. Ein weiterer 41-jähriger Streitbeteiligter war flüchtig. Er konnte im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung in der Berliner Straße verletzt angetroffen und festgenommen werden. Beide Beteiligten wurden vom Rettungsdienst ärztlich versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

2. Einbrecher unterwegs, Bad Homburg / Friedrichsdorf, Mittwoch, 04.12.2024

(ms)Am gestrigen Mittwoch waren Einbrecher in Friedrichsdorf und Bad Homburg unterwegs. Zwischen 16:40 Uhr und 19:57 Uhr drangen Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Köpperner Straße in Friedrichsdorf ein und entwendeten Bargeld und einen Tresor. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Ein weiterer Einbruch wurde gegen 19:00 Uhr in der Herderstraße in Bad Homburg - Gonzenheim gemeldet. Auch hier versuchten die Täter sich gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus zu verschaffen. Dank vorhandener Sicherheitsvorkehrungen gelang es den Täter nicht in das Haus einzudringen. Auch hier konnten die Einbrecher unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06172) 120-0 bei der Polizeistation Bad Homburg zu melden.

3. Diebstahl eines Audi A3, Neu-Anspach, Hans-Böckler-Straße, Mittwoch, 04.12.2024, 16:50 Uhr bis 18:30 Uhr

(ms)Am späten Mittwochnachmittag ergriffen Diebe die Chance und stahlen einen Audi in Neu-Anspach. Zwischen 16:50 Uhr und 18:30 Uhr verlor ein Pkw-Fahrer seinen Autoschlüssel in der Nähe seines in der Hans-Böckler-Straße abgestellten grauen A3. Unbekannte nutzten die Gunst der Stunde und fuhren vermutlich nach Auffinden des Fahrzeugschlüssels mit dem grauen Audi davon. An dem Fahrzeug waren zuletzt die Kennzeichen "HG-L1032" angebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Taschendiebstahl, Bad Homburg, Louisenstraße, Mittwoch, 04.12.2024, 12:30 Uhr

(ms)Am Mittwochmittag machte eine unbekannte Person Beute in einem Einkaufsladen in Bad Homburg. Nach ersten Ermittlungen wurde einer älteren Dame in einem Fachgeschäft in der Louisenstraße eine Geldbörse samt Inhalt aus ihrer Handtasche gestohlen. Die Person flüchtete mit der Beute und kann nach Zeugenangaben mit einen weißen langen Wollmantel und einer schwarzen großen Stofftasche beschrieben werden.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - zu melden.

5. Verkehrsunfallflucht, Oberursel, Ahornweg, Mittwoch, 04.12.2024, 09:15 Uhr bis 09:50 Uhr

(ms)Am Mittwochvormittag fuhr ein Verkehrsteilnehmer in Oberursel gegen ein geparktes Fahrzeug und verließ die Unfallstelle. Zwischen 09:15 Uhr und 09:50 Uhr touchierte ein Unbekannter den im Ahornweg abgestellten grauen BMW X5, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von mind. 12.000EUR zu kümmern.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Oberursel unter der Telefonnummer (06171) 6240 - 0 entgegen.

6. Verkehrsunfallflucht, Bad Homburg, Am Weidenring, Mittwoch, 04.12.2024, 16:54 Uhr

(ms)Am Mittwochnachmittag beschädigte ein Verkehrsteilnehmer ein auf einem Parkplatz abgestellten Pkw in Bad Homburg und flüchtete. Um kurz vor 17 Uhr stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen das Heck eines braunen VW Passats in der Straße "Am Weidenring" und verursachte hierbei einen Sachschaden von ca. 3.000EUR. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120 - zu melden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell