POL-FR: Löffingen: Einbruch in Schulzentrum

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 03.09.2024, gegen 18.35 Uhr, ereignete sich am Bahnhaltepunkt Dogern ein Personenunfall. Ein 22-jähriger Mann befand sich auf dem Bahnsteig vermutlich zu nahe am Gleisbett, als ein von Bad Säckingen kommender Zug den Haltepunkt passierte und mutmaßlich durch den entstandenen Sog den 22-Jährigen ins Gleisbett zog. Mit schwersten Verletzungen wurde der 22-Jährige mit einem ...

mehr