PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Fünf Einbrüche im Hochtaunuskreis +++ Betrunken gegen Ampel gefahren +++ Einbruchspräventionsberatung

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Erdgeschosswohnung durchwühlt,

Königstein, Seilerbahnweg, Dienstag, 03.12.2024, 19 Uhr bis 19.30 Uhr

(da)Einbrecher haben am Dienstag eine Erdgeschosswohnung in Königstein heimgesucht. Die Unbekannten gelangten zwischen 19 und 19.30 Uhr auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses im Seilerbahnweg. Hier hebelten sie die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung auf und gelangten so ins Innere. Anschließend durchsuchten sie mehrere Schränke nach Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sie jedoch nicht fündig und flüchteten. Sie hinterließen einen Schaden an der Terrassentür in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Oberursel, Weißkirchen, Oberurseler Straße, Dienstag, 03.12.2024, 16 Uhr bis 19 Uhr

(da)Einbrecher sind am Dienstagnachmittag in ein Haus im Oberurseler Stadtteil Weißkirchen eingestiegen. Zwischen 16 und 19 Uhr hebelten die Unbekannten eine Terrassentür des Einfamilienhauses in der Oberurseler Straße auf. Im Inneren entwendeten sie diverse Schmuckstücke und Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Der Schaden an der Tür in Höhe von über eintausend Euro dürfte jedoch weitaus höher sein als das Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

3. Beute bei Wohnungseinbruch,

Neu-Anspach, Berliner Straße, Dienstag, 03.12.2024, 11.10 Uhr bis 11.45 Uhr

(da)In Neu-Anspach nutzten Einbrecher am Dienstag die etwa halbstündige Abwesenheit der Bewohner aus, um in deren Wohnung einzudringen. Zwischen 11.10 Uhr und 11.45 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße. Dort hebelten sie die Tür einer Erdgeschosswohnung auf und entwendeten anschließend einen Laptop, Bargeld und Schmuck. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor, Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0.

4. Zwei Einbrüche in Usingen,

Usingen, Gartenstraße, Dienstag, 03.12.2024, 8.30 Uhr bis 19.45 Uhr

(da)Im Laufe des Dienstags kam es zwischen 8.30 Uhr und 19.45 Uhr in der Gartenstraße in Usingen zu zwei Einbrüchen. In beiden Fällen hebelten die Täter Fenster der jeweiligen Einfamilienhäuser auf und gelangten so ins Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich in einem Fall ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Der Schaden, den die Täter an beiden Fenstern anrichteten, beläuft sich jedoch auf mehrere tausend Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 in Verbindung zu setzen.

5. Betrunken gegen Ampel gefahren,

Landesstraße 3205, bei Bad Homburg, Dienstag, 03.12.2024, 23.30 Uhr

(da)Auf der Landesstraße 3205 bei Bad Homburg ist am Dienstag kurz vor Mitternacht ein Pkw verunfallt. Als Unfallursache kommt vorausgegangener Alkoholkonsum in Betracht. Gegen 23.30 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Audi die Landesstraße von der Homburger Straße kommend in Richtung Nieder-Erlenbach. An der Einmündung zur Frankfurter Straße kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Mast der dortigen Ampelanlage. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Audi war nicht mehr fahrbereit, die Ampelanlage erheblich beschädigt und nicht mehr funktionsfähig. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich bei dem 55-Jährigen diverse Anzeichen auf einen vorangegangenen Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von rund 1,9 Promille. Die Polizei stellte daraufhin den Führerschein des Mannes sicher und veranlasste eine Blutentnahme. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

6. Individuelle Einbruchspräventionsberatung, Hochtaunuskreis, Mittwoch, 04.12.2024

(da)Die dunkle Jahreszeit bringt häufig ein erhöhtes Risiko für Einbrüche mit sich. Die Polizeidirektion Hochtaunus bietet daher eine kostenlose, individuelle Beratung für Bürgerinnen und Bürger an, um sich besser vor Einbrüchen zu schützen. Das Angebot richtet sich an Hauseigentümer, Mieter und Gewerbetreibende aus dem Hochtaunuskreis, die ihre Wohnungen, Häuser oder Geschäftsräume sicherer machen möchten. Polizeihauptkommissarin Nicole Meier von der Polizeilichen Beratungsstelle gibt professionelle Tipps zur Einbruchsprävention und zeigt direkt vor Ort, wie Schwachstellen erkannt und beseitigt werden können.

Das Angebot umfasst:

- Individuelle Beratung direkt bei Ihnen zu Hause oder in Ihrem Betrieb - Empfehlungen zu mechanischen und elektronischen Sicherheitsvorkehrungen - Tipps zur Sicherung von Fenstern, Türen und anderen potenziellen Schwachstellen - Aufklärung über Verhaltensweisen, die Einbrecher abschrecken

Die Beratungen sind kostenlos und unverbindlich. Termine können telefonisch unter (06172) 120-250 oder per E-Mail an beratungsstelle.ppwh@polizei.hessen.de vereinbart werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell