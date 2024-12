POL-HG: +++Vermisstenmeldung+++

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

(sü)Seit Mittwoch, den 03.12.2024 wird die 27-jährige Amabel K. aus Weilrod vermisst. Die Vermisste konnte zuletzt am Abend gegen 17:30 Uhr durch Krankenhauspersonal in Bad Homburg gesehen werden. Die umgehend durch die Polizei eingeleiteten Suchmaßnahmen nach der jungen Frau erbrachten bisher keine Hinweise darauf, wo sich die Vermisste aufhalten könnte. Amabel K. ist ca. 170 groß, hat eine normale Statur, rote lange Haare und trägt eine Brille. Zuletzt war sie bekleidet mit einer schwarzen Jacke, mit weißer Schrift, schwarzer Jeans und einem hellen Schal. Wer kann Hinweise über den Aufenthaltsort des Vermissten machen? Sollten Sie die Vermisste seit heute Abend gesehen haben oder haben Hinweise über ihren derzeitigen Aufenthaltsort, melden Sie dies bitte an die Polizeistation Bad Homburg, Tel.Nr. 06172 - 120 0 oder jede weitere Polizeidienststelle.

