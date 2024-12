PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Wohnmobil beschädigt und durchwühlt +++ BMW zerkratzt +++ zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnmobil beschädigt und durchwühlt,

Bad Homburg, Kirdorf, Untere Brendelstraße, Mittwoch, 04.12.2024, 17.45 Uhr bis Donnerstag, 05.12.2024, 08.30 Uhr

(da)Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag im Bad Homburger Stadtteil Kirdorf ein Wohnmobil beschädigt. Das Fiat-Wohnmobil war von Mittwoch, 17.45 Uhr bis Donnerstag, 8.30 Uhr in der Unteren Brendelstraße abgestellt. In dieser Zeit schlugen die Täter die Fensterscheibe der Beifahrerseite ein und durchwühlten den Innenraum im Bereich der Beifahrertür. Außerdem entwendeten sie den Bildschirm der Rückfahrkamera und Münzgeld. Täterhinweise liegen nicht vor. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. BMW zerkratzt,

Königstein, Falkensteiner Straße, Mittwoch, 04.12.2024, 19 Uhr bis 23 Uhr

(da)Unbekannte haben am Mittwochabend ein Auto zerkratzt. Der Betroffene schwarze BMW X5 parkte von 19 bis 23 Uhr in der Falkensteiner Straße gegenüber einem italienischen Restaurant. In dieser Zeit zerkratzten Unbekannte die Beifahrerseite und verursachten so einen Schaden von rund 2.000 Euro. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall,

Bad Homburg, Kaiser-Friedrich-Promenade, Donnerstag, 05.12.2024, 13.20 Uhr

(da)Bei einem Verkehrsunfall in Bad Homburg sind am Donnerstag zwei Personen leicht verletzt worden. Gegen 13.20 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit einem Mercedes Vito die Kaiser-Friedrich-Promenade und wollte nach rechts in die Ferdinandstraße abbiegen. Gleichzeitig befuhr ein 53-Jähriger mit einem schwarzen Ford die Ferdinandstraße in Richtung Kaiser-Friedrich-Promenade und wollte nach links in diese einbiegen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ordnete sich der 53-Jährige dazu versehentlich auf der Gegenfahrbahn ein. Beim Abbiegen stieß er dann frontal mit dem Mercedes zusammen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die beiden jeweiligen Beifahrer der Unfallfahrzeuge wurden leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell