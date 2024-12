PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Einbrüche in Friedrichsdorf +++ Sachschäden und Verkehrsbehinderungen durch Verkehrsunfälle +++ Körperverletzung in Königstein im Taunus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

-

1. Einbrecher werfen Küchenfenster ein,

Friedrichsdorf-Köppern, Wiesenweg

Samstag, 07.12.2024, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Eine kurze Abwesenheit nutzten unbekannte Täter aus und warfen das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in Friedrichsdorf-Köppern ein. In dem Wohnhaus durchsuchten die Täter nahezu alle Räumlichkeiten des Hauses und konnten hier Teile einer Modelleisenbahn im vorläufigen Gesamtwert von ca. 300 EUR entwenden. Anschließend öffneten die Täter ein weiteres Fenster und flüchteten über dieses in unbekannte Richtung. Im Nahbereich dieses Tatortes kam es zu einer weiteren Tat.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2710-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

2. Einbrecher steigen mit Leiter auf Balkon,

Friedrichsdorf-Köppern, Am Köhlerberg

Samstag, 07.12.2024, 15:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Mutmaßlich mehrere Täter kletterten am Samstagnachmittag über eine Leiter auf den Balkon eines Einfamilienhauses und warfen die Balkontür ein. In dem Haus durchsuchten die Täter das dahinterliegende Schlafzimmer. Aus bislang ungeklärter Ursache brachen die Täter ihre Tatausführung noch beim Durchsuchen der ersten Räumlichkeit ab und flüchteten ohne Beute unerkannt vom Tatort. Im Nahbereich dieses Tatortes kam es zu einer weiteren Tat.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2710-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

3. Verkehrsbehinderungen durch Verkehrsunfall auf der L 3003,

L 3003, zwischen Bad Homburg und Oberursel-Oberstedten Freitag, 06.12.2024, 18:35 Uhr

Der 30-jährige Fahrer eines Lieferwagens befuhr am Freitagabend die L 3003 aus Richtung der Hochtaunusklinken kommend in Fahrtrichtung Oberstedten, als er an der Auffahrt zur Urseler Straße nach links auf selbige abbiegen wollte. Hierbei übersah er offensichtlich den entgegenkommenden PKW einer 60-Jährigen, sodass ihn dieser im Bereich der Beifahrerseite traf. Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss im Kreuzungsbereich zum Stehen.

Der 30-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Der Kreuzungsbereich war während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde teilweise gesperrt, sodass es im Feierabendverkehr zu Verkehrsbehinderungen kam.

4. Unfallflucht nach Fehler beim Einparken,

Friedrichsdorf, Eppsteiner Straße

Freitag, 06.12.2024, 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Im Tatzeitraum befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Eppsteiner Straße in Friedrichsdorf. Beim Versuch vor einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten grauen Kia Sportage einzuparken, beschädigte der Fahrer diesen im Bereich der Fahrzeugfront.

Der Unfallverursacher flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle, ohne die Polizei oder einen Fahrzeugverantwortlichen zu informieren.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 2.000 EUR.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Homburg unter 06172/120-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

5. Sachschaden durch Unfallflüchtigen verursacht,

Oberursel (Taunus), Auf der Platt

Freitag, 06.12.2024, 14:45 Uhr bis 16:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag wurde ein weißer Seat Arona mutmaßlich beim Vorbeifahren durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die Polizei oder einen Fahrzeugverantwortlichen zu informieren.

An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von ca. 500 EUR.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Oberursel unter 06171/6240-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

6. Körperverletzung in der Königsteiner Innenstadt

Königstein im Taunus, Konrad-Adenauer-Anlage Sonntag, 08.12.2024, 00:50 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 32-jähriger Königsteiner von einer zehnköpfigen Personengruppe körperlich angegangen. Im Zuge des körperlichen Übergriffes erlitt der 32-Jährige leichte Verletzungen durch Schläge und Tritte. Hintergründe für die Tat, wie auch konkrete Hinweise zu den Tätern sind bis dato nicht bekannt. Die Angreifer konnten jeweils als männlich und dunkel gekleidet beschrieben werden. Nach der Tat flüchtete die Gruppe unerkannt vom Tatort.

Zeugen werden dringend gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein unter 06174/9266-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

7. Versuchter Einbruch in Bürogebäude,

Königstein im Taunus, Frankfurter Straße Freitag, 06.12.2024 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Am Samstagnachmittag stellte ein Mitarbeiter des Gebäudemanagements eines Bürogebäudes in der Frankfurter Straße fest, dass unbekannte Täter mittels eines Hebelwerkzeuges versucht hatten, sich über die Hauptzugangstür des Gebäudes Zutritt in dieses zu verschaffen. Die Täter scheiterten jedoch offensichtlich an den Zugangstüren und gelangten nicht ins Innere des Bürogebäudes. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Oberursel unter 06171/2710-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

8. PKW-Scheibe eingeschlagen,

Königstein im Taunus, Meisenweg

Freitag, 06.12.2024, 20:00 Uhr bis Samstag, 07.12.2024, 16:15 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich im Tatzeitraum Zugang zu einem geparkten blauen Mercedes, indem sie eine Fensterscheibe auf der Beifahrerseite einschlugen und im Anschluss hieran das Handschuhfach durchsuchten. Nach Angaben des Geschädigten wurde durch die unbekannten Täter nichts entwendet. Hinweise wie auch Zeugen für die Tat sind bis dato nicht bekannt.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 EUR geschätzt.

Zeugen werden dringend gesucht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Königstein unter 06174/9266-0 entgegen. Hinweise können auch über die Online-Wache der Polizei Hessen unter www.polizei.hessen.de gegeben werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell