POL-S: Kontrolleur bei Fahrgastkontrolle verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Hedelfingen (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (04.12.2024) in eine Wohnung an der Fasanenhofstraße und in ein Reihenhaus an der Ontariostraße eingebrochen. An der Fasanenhofstraße hebelten die Einbrecher zwischen 12.55 Uhr und 19.40 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand eine Balkontür auf und erbeuteten mehrere Tausend Euro Bargeld. An der Ontariostraße hebelten die Täter zwischen 17.00 Uhr ...

mehr