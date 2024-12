PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Schmuck nach Schockanruf übergeben +++ Einbruch in Kita & Wohnhaus +++ Drei Sachbeschädigungen an PKW

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Schmuck nach Schockanruf übergeben,

Kronberg, Montag, 09.12.2024

(da)Am Montag wurde eine Rentnerin aus Kronberg Opfer eines Schockanrufs. Im Laufe des Vormittags meldete sich die "Polizei" bei der 84-Jährigen und teilte mit, dass ihr Sohn ein Mädchen totgefahren habe. Durch geschickte Manipulation und Überredungskunst brachten die Betrüger die Frau dazu, ihren Schmuck und ihr Bargeld im Haus zusammenzusuchen. Die Dame tat dies allein, da die Täter ihr vorgaukelten, sie könne so ihren Sohn vor dem Gefängnis bewahren. Kurze Zeit später erschien ein Abholer bei ihr und nahm den Schmuck und das Bargeld als vermeintliche Kaution in Empfang. Der finanzielle Schaden für die Dame beläuft sich auf rund 7.000 Euro. Leider flog der Schwindel erst auf, als die Betrüger bereits über alle Berge waren. Obwohl eine solche Erkenntnis mit großer Scham verbunden ist, entschloss sich die Rentnerin, die Polizei zu informieren und Anzeige zu erstatten. Ein Schritt, den viele Opfer nicht wagen. Zu groß ist die Scham, auf einen solchen Betrug hereingefallen zu sein. Doch diese Scham hilft nur einem: dem Betrüger. Umso wichtiger ist es, mit seinen Angehörigen über solche Betrügereien zu sprechen. Denn der Schockanruf ist eine Masche, die sich gezielt an ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger richtet. Diese "Zielgruppe" informiert sich möglicherweise nicht regelmäßig über derartige Delikte und ist dann im schlimmsten Fall überfordert, wenn sich die Betrüger als vermeintliche Polizei am Telefon melden und durch ihr geschultes und hochprofessionelles Auftreten gezielt die Ängste und Sorgen ihrer Opfer ausnutzen. Oft ist gerade bei dieser Bevölkerungsgruppe auch der Wunsch besonders groß, ihren Kindern oder Enkelkindern zu helfen. Deshalb bittet die Polizei: Überlegen Sie, wer in Ihrem Bekanntenkreis noch nicht von dieser Betrugsmasche gehört haben könnte und sprechen Sie diese Personen gezielt darauf an! Nur so kann dem Treiben ein Riegel vorgeschoben werden.

2. Kita von Einbrechern heimgesucht,

Königstein, Falkenstein, Nüringstraße, Montag, 09.12.2024, 22 Uhr bis Dienstag, 10.12.2024, 5.30 Uhr

(da)Einbrecher haben in der Nacht zum Dienstag eine Kindertagesstätte im Königsteiner Stadtteil Falkenstein heimgesucht. Die Unbekannten gelangten zwischen 22 und 5.30 Uhr über einen angrenzenden Spielplatz auf das Gelände in der Nüringstraße. Nach zwei erfolglosen Hebelversuchen an verschiedenen Türen gelangten sie schließlich durch ein Fenster ins Innere. Dort entwendeten sie einen Tresor, einen Laptop und einen Fotoapparat. Anschließend entkamen sie unerkannt. Der Tresor wurde am nächsten Tag auf einem nahe gelegenen Waldweg gefunden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Mögliche Täterhinweise nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

3. Fensterscheibe eingeschlagen,

Bad Homburg, Friedrichstraße, Montag, 09.12.2024, 8.15 Uhr bis 19.20 Uhr

(da)Einbrecher haben am Montag in Bad Homburg eine Fensterscheibe eingeschlagen. Zwischen 8.15 Uhr und 19.20 Uhr gelangten die Unbekannten auf ein Grundstück in der Friedrichstraße. Da ihre Hebelversuche an der Terrassentür des Einfamilienhauses scheiterten, schlugen sie kurzerhand den Glaseinsatz der Tür ein und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Sollten Sie den Vorfall am Montag mitbekommen haben, nimmt die Polizeistation Bad Homburg Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

4. Zerkratzter Hyundai,

Neu-Anspach, Schmittener Straße, Freitag, 06.12.2024, 18.30 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 8 Uhr

(da)Unbekannte haben am Wochenende in Neu-Anspach einen Hyundai zerkratzt. Der betroffene Hyundai i20 war von Freitagabend bis Montagmorgen in der Schmittener Straße geparkt. In dieser Zeit zerkratzten die Täter die Beifahrerseite und verursachten so einen Schaden von rund 3.000 Euro. Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

5. Zwei Autos in Kronberg beschädigt,

Kronberg, Bergweg & Sudetenring, Sonntag, 08.12.2024, 18 Uhr bis Montag, 09.12.2024, 8 Uhr

(da)Zwischen Sonntag und Montag wurden in Kronberg zwei Autos mutwillig beschädigt. In der Nacht zum Montag traf es einen Kia in Schönberg. Der weiße Kia Sorento war von 18 bis 8 Uhr im Bergweg geparkt. Am Montagmorgen musste der Besitzer feststellen, dass Unbekannte die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt hatten. Der Schaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Ein ähnliches Schicksal ereilte zwischen Sonntag, 15 Uhr und Montag, 8 Uhr einen schwarzen BMW 520d in Oberhöchstadt. Dieser parkte im genannten Zeitraum im Sudetenring, als die Unbekannten die Windschutzscheibe einschlugen. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell