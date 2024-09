FW-GL: Bundesweiter Warntag am Donnerstag, 12. September 2024 Gemeinsame Aktion von Bund, Ländern und Kommunen

Feuerwehr Bergisch Gladbach

Bundesweiter Warntag am Donnerstag, 12. September 2024 Gemeinsame Aktion von Bund, Ländern und Kommunen

Bergisch Gladbach

Der Bundesweite Warntag findet in diesem Jahr am 12. September statt. Dabei werden viele Warnkanäle erprobt, mit denen die Menschen in Deutschland vor Gefahren gewarnt werden. Zu den Warnkanälen zählen unter anderem Radio und Fernsehen, Warn-Apps wie NINA, Stadtinformationstafeln, Sirenen, Lautsprecherwagen, Infosysteme der Deutschen Bahn und der Mobilfunkdienst Cell Broadcast.

Wie läuft der Bundesweite Warntag ab?

Gegen 11:00 Uhr löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe die Probewarnung über das sogenannte Modulare Warnsystem aus. Mit diesem System sind sehr viele Warnkanäle verknüpft, u. a. die Warn-App NINA. Gleichzeitig lösen die teilnehmenden Länder und Kommunen ihre lokalen Warnmittel wie zum Beispiel Sirenen aus. Gegen 11:45 Uhr erfolgt für die meisten Warnmittel die Entwarnung der Probewarnung.

Nähere Informationen finden Sie unter: www.bbk.bund.de/bundesweiter-warntag

Sirenenwarnnetz in Bergisch Gladbach

Im Stadtgebiet von Bergisch Gladbach befinden sich insgesamt 18 stationäre Sirenen, die im Jahr 2019 zumeist auf städtischen Liegenschaften errichtet wurden.

Alle Sirenen im Stadtgebiet werden während des Probealarms durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Bergisch Gladbach auf ihre korrekte Funktion überprüft. Neben der Fernwartung können wir so sicherstellen, dass alle Sirenen im Stadtgebiet ordnungsgemäß ausgelöst werden und funktionieren.

Zur weiterer Bürgerinformation haben wir in Zusammenarbeit mit dem Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen einen Flyer aufgelegt, in dem die jeweiligen Warnsignale erläutert werden. Diesen Flyer finden Sie ebenfalls in der Anlage zu dieser Pressemitteilung und steht auf der Website der Feuerwehr Bergisch Gladbach unter https://www.bergischgladbach.de/sirenenwarnnetz.aspx zum Download bereit.

