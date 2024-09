Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Wechsel in der Leitung der Feuerwehr Bergisch Gladbach: Gerd Haag wurde in den Ruhestand versetzt, Benjamin Severin-von Polheim tritt Nachfolge an

Seit dem 1. August 2024 hat Benjamin Severin-von Polheim die Leitung der Abteilung Einsatzdienst und die stellvertretende Leitung des Fachbereiches 10 - Feuerwehr und Rettungsdienst übernommen. Damit ergänzt er satzungsgemäß neben Frank Haag die stellvertretende Leitung der Feuerwehr Bergisch Gladbach.

Severin-von Polheim ist seit dem Jahr 2007 Feuerwehrbeamter der Feuerwehr Bergisch Gladbach und startete seine Karriere als Brandmeisteranwärter. Der 38-jährige Odenthaler studierte berufsbegleitend an der Technischen Hochschule Köln den Studiengang Rettungsingenieurwesen und schloss diesen im Jahr 2016 mit dem Abschluss Bachelor of Engineering ab. Benjamin Severin-von Polheim bringt sowohl fachliche Kompetenz als auch umfangreiche praktische Erfahrung in seine neue Position mit. Den für den Aufstieg in den höheren feuerwehrtechnischen Dienst erforderlichen Lehrgang (B VI) schloss Severin-von Polheim im Jahr 2024 erfolgreich ab.

Der Leiter der Feuerwehr Jörg Köhler freut sich über die nahtlose und kompetente Nachbesetzung im Führungsteam der Feuerwehr und freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Gemeinsam wird das Team weiterhin alles daransetzen, die Sicherheit und den Schutz der Bevölkerung in Bergisch Gladbach auf höchstem Niveau zu gewährleisten und laufend dem Wandel der Zeit anzupassen.

