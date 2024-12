PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Zwei Fahrräder aus Keller entwendet +++ Baustellengerätschaften gestohlen +++ Auf dem Dach in Graben gelandet

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Zwei Fahrräder aus Keller entwendet,

Steinbach, Gartenstraße, Montag, 09.12.2024, 23.30 Uhr bis Mittwoch, 11.12.2024, 8 Uhr

(da)Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses der Gartenstraße in Steinbach wurden in den vergangenen Tagen zwei Elektrofahrräder gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um zwei Pegasus EVO11 in den Farben dunkelblau und dunkellila im Gesamtwert von rund 7.500 Euro. Täterhinweise sind bisher nicht bekannt. Diese nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

2. Baustellengerätschaften gestohlen,

Neu-Anspach, Rod am Berg, Ringstraße, Dienstag, 10.12.2024, 18.15 Uhr bis 19.15 Uhr

(da)Am Dienstagabend waren Diebe im Neu-Anspacher Stadtteil Rod am Berg zugange. Zwischen 18.15 und 19.15 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zu einer Baustelle in der Ringstraße. Dort werden derzeit Glasfaserarbeiten durchgeführt. In einem unbeobachteten Moment nahmen die Täter einen Asphaltschneider im Wert von rund 3.500 Euro an sich und flüchteten mit dieser Beute unerkannt. Die Polizeistation Usingen ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

3. Auf dem Dach in Graben gelandet,

Bundesstraße 456 bei Bad Homburg, Mittwoch, 11.12.2024, 18.10 Uhr

(da)Bei Bad Homburg ist am Mittwoch ein Auto nach einem Alleinunfall im Straßengraben gelandet. Ein 40-Jähriger war gegen 18.10 Uhr mit einem VW Golf von Oberursel kommend auf der B 456 in Richtung Usingen unterwegs. In der Nähe der Saalburg kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich, bis er im Straßengraben zum Stehen kam. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der auf rund 30.000 Euro geschätzt wird. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell