Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.05.2024.

Wolfenbüttel (ots)

Täterschaft drang in eine Kinderbetreuungseinrichtung ein.

Schladen, An der Kirche, 30.04.2024, 16:30 Uhr-02.05.2024, 06:45 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft wirkte gewaltsam auf die Zugangstür ein und verschaffte sich dadurch den widerrechtlichen Zugang in die Räume. Im Tatverlauf wurden mehrere Behältnisse durchsucht und Bargeld entwendet. Nach ersten Schätzungen ist ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Bei dem Versuch, in eine weitere Kinderbetreuungseinrichtung in Schladen, Im Winkel, einzudringen, entstand lediglich ein Sachschaden. Die Täterschaft drang nicht in das Objekt ein. Die Polizei Schladen bittet unter der Telefonnummer 05335 92966-0 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell