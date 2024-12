POL-HG: Täterfestnahme nach Einbruch +++ Einbrecher bei Tat beobachtet +++ Zeugensuche nach Sachbeschädigung +++ Fahrraddiebstähle

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Täterfestnahme nach Einbruch auf Firmengelände, Friedrichsdorf, Burgholzhausen, Marie-Curie-Straße, Freitag, 13.12.2024, 1 Uhr

(da)Die Polizei hat in der Nacht zum Freitag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen, der in Friedrichsdorf, Burgholzhausen auf ein Firmengelände eingedrungen war, um dort einen Teleskoplader zu stehlen. Gegen 1 Uhr alarmierte ein Sicherheitsdienst die Polizei, nachdem er Bewegungen auf dem Firmengelände in der Marie-Curie-Straße festgestellt hatte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, flüchteten die zwei Tatverdächtigen zunächst. Einer der beiden konnte jedoch kurze Zeit später auf einem nahe gelegenen Autobahnrastplatz festgenommen werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatten er und sein Komplize sich zuvor gewaltsam Zutritt zu dem Gelände verschafft. Dort begaben sie sich gezielt zu den zwei Staplern im Gesamtwert von rund 135.000 Euro, die sie noch in Richtung Ausfahrt zu fahren versuchten, bis sie von den eintreffenden Polizeikräften an der weiteren Tatausführung gehindert wurden. Für den 25-jährigen Festgenommenen ohne festen Wohnsitz ging es zunächst zur Polizeistation Bad Homburg, wo er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen soll er im Laufe des Freitags dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Die Polizei fahndet weiterhin nach dem unbekannten Komplizen des Mannes. Eine konkrete Täterbeschreibung liegt bislang nicht vor. Wer am frühen Freitagmorgen verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher bei Tat beobachtet,

Bad Homburg, Dornholzhausen, Saarstraße, Donnerstag, 12.12.2024, 18.50 Uhr bis 19.40 Uhr

(da)In Bad Homburg, Stadtteil Dornholzhausen wurde am Donnerstagabend ein Einbrecher bei seiner Tat beobachtet. Zwischen 18.50 Uhr und 19.40 Uhr gelangte der bisher unbekannte Mann an ein Mehrfamilienhaus in der Saarstraße. Dort hebelte er eine Terrassentür auf und gelangte so in eine Wohnung. Bei seiner anschließenden Suche nach Beute nahm er Bargeld, Schmuck und einen Regenschirm an sich, bevor er flüchtete. Dabei wurde er allerdings von einer Videokamera "beobachtet". Bei dem Einbrecher handelte es sich um einen etwa 55 Jahre alten, 1,80 Meter großen Mann mit kurzen, lichten, grauen Haaren und graublauen Augen. Den Rest seines Gesichts hatte er mit einer schwarzen Maske verdeckt. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe und Handschuhe. Nach dem beschriebenen Mann fahndet jetzt die Kriminalpolizei. Wem die Person am Donnerstagabend in Dornholzhausen aufgefallen ist, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 in Verbindung zu setzen.

3. Täter scheitern an Terrassentür,

Neu-Anspach, Richard-Wagner-Straße, Donnerstag, 12.12.2024, 16.15 Uhr bis 19 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben am Donnerstag versucht, in ein Haus in Neu-Anspach einzubrechen. Die Einbrecher versuchten zwischen 16.15 Uhr und 19 Uhr über die Terrassentür in das Reihenhaus in der Richard-Wagner-Straße zu gelangen. Ihre Bohr- und Hebelversuche scheiterten jedoch, weshalb sie sich keinen Zugang zu den Wohnräumen verschaffen konnten und schließlich ohne Beute flüchteten. Mögliche Zeugenhinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208-0 entgegen.

4. Zeugensuche nach Sachbeschädigung - Täterhinweise, Oberursel, Holzweg, Donnerstag, 12.12.2024, 18.15 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstag in Oberursel ein Dachfenster eingeworfen. Die Polizei fahndet jetzt anhand einer Personenbeschreibung nach den beiden Tatverdächtigen. Gegen 18.15 Uhr begaben sich die beiden Männer auf das Parkdeck eines Parkhauses im Holzweg. Von dort warfen sie insgesamt drei Lachgaskartuschen auf das Flachdach einer angrenzenden Wohnung. Dabei zerstörten sie den Glaseinsatz eines Fensters und verursachten einen Schaden von rund 1.000 Euro. Bei der Tat wurden sie allerdings von einer Videoüberwachung gefilmt. Es handelte sich um zwei Männer. Einer war etwa 1,80 Meter groß, trug eine graue Kapuze, eine schwarze Mütze, eine türkis-schwarze Daunenjacke der Marke Kal Kani, eine helle Hose, weiße Turnschuhe und eine schwarze Bauchtasche. Sein Komplize hatte schwarze kurze Haare, trug eine schwarze Daunenjacke, schwarze Hose, schwarze Turnschuhe und führte eine blaue Tüte mit sich. In der Nähe des Tatortes konnte die Polizei noch schwarze Luftballons auffinden, die auf den vorherigen Lachgaskonsum hindeuten. Sollten Sie die beschriebenen Personen am Donnerstagabend in der Oberurseler Innenstadt bemerkt haben, so nimmt die Polizeistation Oberursel Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

5. Haus durchwühlt,

Königstein, Schneidhain, Birkenweg, Mittwoch, 11.12.2024, 19.45 Uhr bis Donnerstag, 12.12.2024, 7.20 Uhr

(da)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte ein Haus im Königsteiner Stadtteil Schneidhain durchwühlt. Zwischen 19.45 Uhr und 7.20 Uhr gelangten die Täter auf das Grundstück im Birkenweg. Hier hebelten sie zunächst die Tür einer Einliegerwohnung auf und gelangten anschließend durch ein ebenfalls aufgehebeltes Fenster in das restliche Wohnhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Wer am Abend oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 in Verbindung zu setzen.

6. Drei Fahrräder aus Keller gestohlen,

Kronberg, Hainstraße, Mittwoch, 11.12.2024, 19.30 Uhr bis Donnerstag, 12.12.2024, 11.30 Uhr

(da)Vermutlich in der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte insgesamt drei Fahrräder in Kronberg gestohlen. Die Täter gelangten zwischen 19.30 Uhr und 11.30 Uhr am Folgetag unberechtigt in ein Mehrfamilienhaus in der Hainstraße. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Kellerabteil und entwendeten ein Pedelec und zwei Mountainbikes im Gesamtwert von rund 11.000 Euro. Mit dieser Beute flüchteten sie unerkannt. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeistation Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266-0 entgegen.

7. Zwei E-Bikes aus Tiefgarage entwendet, Oberursel, Camp-King-Allee, Donnerstag, 12.12.2024, 0.50 Uhr

(da)Unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen zwei Elektrofahrräder aus einer Tiefgarage in Oberursel gestohlen. Vermutlich gegen 0.50 Uhr betraten die beiden Täter die Garage in der Camp-King-Allee. Dort verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Fahrradraum, wo sie die Schlösser der beiden Räder aufbrachen und mit diesen flüchteten. Die E-Bikes haben einen Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 entgegen.

8. Eingangstür beschädigt,

Steinbach, Berliner Straße, Donnerstag, 12.12.2024, 18 Uhr

(da)Unbekannte haben am Donnerstagabend die Haustür eines Mehrfamilienhauses in Steinbach beschädigt. Wie die Täter die Eingangstür gegen 18 Uhr in der Berliner Straße beschädigten, ist noch unklar. Auch Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Entsprechend bittet die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

