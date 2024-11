Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Störmede - 11-Jähriger verletzt - Pkw flüchtet

Geseke (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf der Lange Straße zwischen Geseke und Störmede im Baustellenbereich der Schleddebrücke. Ein 11-Jähriger aus Geseke befuhr mit seinem Fahrrad die Lange Straße in Richtung Störmede und hielt bei rotlichtzeigender Baustellenampel vor der Brücke an. Als die Ampel Grünlicht anzeigte, setzte er seine Fahrt über die Brücke fort. Zeitgleich näherte sich von hinten ein schwarzer BMW und sei derart nah neben den 11-Jährigen herangefahren, so dass er nach rechts gegen eine dort befindliche Warnbake fuhr, um einer Kollision mit dem BMW auszuweichen. Er stürzte mit seinem Rad auf die Fahrbahn und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen gekümmert zu haben. Der Fahrer sei etwa 40 Jahre alt, trug einen Drei-Tage-Bart und eine schwarze Sonnenbrille. Kurz nach dem Unfall passierte ein älteres Paar mit einem braunen VW die Unfallstelle und bot dem Schüler an, ihn nach Hause zu fahren. Dies lehnte er ab und trat mit seinem Rad den Heimweg an. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zum flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. Ebenso das Paar mit dem braunen VW.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell