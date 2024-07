POL-GT: Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - Montagmorgen (08.07., 05.15 Uhr) drohten zwei bislang unbekannte Täter einem Lieferanten vor einer Bäckerei an der Avenwedder Straße. Ersten Angaben nach stellte sich zunächst ein maskierter Mann drohend mit einer Stange in der Hand vor den 60-jährigen Geschädigten, welcher Ware in die Bäckerei bringen wollte. Es kam noch ein zweiter maskierter Mann hinzu. Der 60-jährige Mann ...

