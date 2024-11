Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf-Beusingsen - Seniorin beraubt

Bad Sasssendorf (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 86-jährigen Seniorin. Die im Schulweg wohnende Dame erhielt gegen 13:05 Uhr einen Telefonanruf auf ihrem Festnetz. Ein bislang unbekannter Mann stellte sich als Marc Bentin vor und gab sich als Polizeibeamter aus. Zwischendurch übernahm immer mal wieder ein falscher Polizeibeamter namens Köhler das Gespräch. Der Seniorin wurde von den beiden falschen Polizeibeamten erklärt, man habe eine rumänische Einbrecherband festgenommen und habe bei diesen einen Zettel mit ihrem Namen und Bankinstitut aufgefunden. Die falschen Beamten setzten die Seniorin am Telefon massiv unter Druck und verlangten von ihr, von ihrer Hausbank einen fünfstelligen Geldbetrag abzuheben und an ihrer Wohnschrift auf den Abholer des Geldes zu warten. Die Seniorin kam der Forderung nach und hob das Bargeld ab. An ihrer Wohnanschrift öffnete sie gegen 16:45 Uhr die Haustür, da sie schon von Weitem eine männliche Person sah. Diese rannte auf die Dame zu und stieß die Tür weiter auf. Der Tatverdächtige schubste die 86-Jährige, so dass sie zu Boden. Er riss der Seniorin den Umschlag mit dem Geld aus den Händen, verletzte sie dabei leicht und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 35 Jahre alt - Cirka 1,65 Meter groß - Schlanke Statur - Dunkelblonde Haare, etwas über Ohrlänge - Dunkle Jacke - Helle Hose.

Zeugen, die Hinweise zu der Person und oder verdächtige Fahrzeuge machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.

Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "falsche" Polizei finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon.

