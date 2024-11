POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Sassendorf (ots) - Am gestrigen Mittwoch um 07:20 Uhr befuhr eine 27-jährige Bad Sassendorferin auf dem Opmünder Weg in Fahrtrichtung Bad Sassendorf. In einer Linkskurve kam die 27-jährige aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzten sich sowohl die Fahrerin, als auch ihr Beifahrer, der 8-jährige Sohn, schwer. Beide wurden mittels Rettungswagen in ein ...

