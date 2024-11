POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warstein (ots) - Seit Anfang Oktober 2024 kam es im Bereich Warstein zu einer Einbruchsserie in Geschäfts- und diensträume in mindestens sechs Fällen. In der vergangenen Nacht wurde erneut in ein Café in einer Klinik in Warstein eingebrochen und zwei Tiefkühl-Kuchenplatten entwendet. Die Beamten der Kriminalpolizei hatten im Rahmen ihrer Ermittlungen bereits einen Zeugenhinweis erhalten und kamen so einem ...

