Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Tatverdächtiger nach Einbruchsserie ermittelt

Warstein (ots)

Seit Anfang Oktober 2024 kam es im Bereich Warstein zu einer Einbruchsserie in Geschäfts- und diensträume in mindestens sechs Fällen. In der vergangenen Nacht wurde erneut in ein Café in einer Klinik in Warstein eingebrochen und zwei Tiefkühl-Kuchenplatten entwendet. Die Beamten der Kriminalpolizei hatten im Rahmen ihrer Ermittlungen bereits einen Zeugenhinweis erhalten und kamen so einem 42-jährigen Deutschen, der in einer Warsteiner Unterkunft lebt, auf die Spur. Ein am heutigen Morgen vollstreckter Durchsuchungsbeschluss in dem von dem 42-Jährigen bewohnten Zimmer, wurde nicht nur der entwendete Kuchen von letzter Nacht aufgefunden und sichergestellt, sondern noch weiteres Diebesgut sowie Einbruchswerkzeuge. Der Tatverdächtige wird derzeit vernommen und zeigte sich bereits zum Teil geständig. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

