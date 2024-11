Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Störmede - Verkehrsunfall

Geseke (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Ehringhauser Straße / Rauher Berg. Ein 15-Jähriger aus Geseke befuhr mit seinem Kleinkraftrad die Ehringhauser Straße und beabsichtigte, nach links in die Straße Rauher Berg abzubiegen. Nach ersten Erkenntnissen lag möglicherweise ein technischer Defekt vor, so dass der rechte Blinker anstatt des betätigten linken Blinkers des Kleinkraftrades aufleuchtete. Daher ging eine VW-Fahrerin aus Geseke, die sich hinter dem Kleinkraftradfahrer befand, davon aus, dass der Jugendliche auch nach rechts abbog und fuhr links an ihm vorbei. In diesem Moment bog der Geseker mit seinem Krad plötzlich nach links ab. Trotz eines sofort eingeleiteten Ausweichmanövers der 60-Jährigen Pkw-Fahrerin, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 15-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich dabei Verletzungen zu. Der VW kam bei der Kollision nach links von der Fahrbahn ab und rutschte die Böschung hinab. Die Fahrerin erlitt einen Schock. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit, das Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert.

