POL-IZ: 240617.3 Itzehoe: Einbruch in Vereinsheim

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Sonntag sind Einbrecher in ein Itzehoer Vereinsheim eingestiegen. Sie entwendeten unter anderem Getränke und richteten einigen Sachschaden an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Samstag, 23.30 Uhr, bis zum Sonntag, 07.30 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in das Vereinsheim in Wellenkamp in der Christian-Lohse-Straße ein. Aus dem Inneren stahlen sie alkoholische und nicht alkoholische Getränke sowie ein Laptop und eine Lautsprecherbox. Der Wert des Stehlguts dürfte bei etwa 900 Euro liegen, der entstandene Sachschaden bei 2.000 Euro.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

