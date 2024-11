Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kirmesbilanz vom Donnerstag

Soest (ots)

Aus polizeilicher Sicht verlief der zweite Kirmestag in den Vormittagsstunden zunächst ruhig. Gegen Mittag nahm die Zahl der Kirmesbesucher deutlich zu. Sowohl das Gelände des Pferdemarktes als auch das Kirmesgelände in der Innenstadt war sehr gut besucht. Parallel dazu gab es für die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten einiges zu tun. Unter jungen Erwachsenen kam es zu kleineren, alkoholbedingten Auseinandersetzungen. Insgesamt wurden 15 Körperverletzungsdelikte zur Anzeige gebracht, zwei Diebstähle aufgenommen und zehn Personen in Gewahrsam genommen. Eine Person beleidigte die Einsatzkräfte. Eine entsprechende Strafanzeige wurde aufgenommen. Im Rahmen eines Einsatzes wegen Körperverletzung wurde ein mitgeführtes Pfefferspray sichergestellt und ein Verfahren eingeleitet. Eine Person, die bereits am Mittwoch ein Aufenthaltsverbot für die Dauer der Kirmes erhalten hatte, wurde erneut auf dem Veranstaltungsgelände angetroffen und im Anschluss in Gewahrsam genommen. Darüber hinaus wurde eine Person wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen, eine Strafanzeige wegen Exhibitionismus gefertigt, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt, eine Strafanzeige gegen das Waffengesetz gefertigt, weitere wegen Unterschlagung, Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, da Böller mitgeführt wurden und es wurde ein Verfahren wegen eines Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Über die eingesetzten Videoüberwachungsanlagen auf dem Kirmesgelände konnten diverse verdächtige sowie hilflose Personen erkannt werden und somit die Einsatzkräfte zügig an die relevanten Orte entsandt werden.

Gegen 18:30 kam es auf dem Kirmesgelände zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 36-jähriger Iraner aus Soest fuhr mit seinem Audi vom Steingraben aus auf das Kirmesgelände. Bei dem Versuch, den langsam fahrenden Pkw zu stoppen, verletzten sich ein 48-jähriger Mann aus Möhnesee und ein 26-jähriger Soester leicht. Der Fahrer stoppte seine Fahrt letztendlich auf dem Petrikirchplatz und stieg aus. Er wurde sofort von Einsatzkräften in Gewahrsam genommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand der 36-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Der Soester befindet sich derzeit in einer Klinik. Der Pkw wurde sichergestellt. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell