POL-HG: Erneut Täterfestnahme nach Einbruch +++ Zwei Fahrräder aus Keller gestohlen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Erneut Täterfestnahme nach Einbruch,

Kronberg, Schillerstraße, Montag, 16.12.2024, 6.50 Uhr

(da)Im Hochtaunuskreis ist es der Polizei nach einer Festnahme am Freitag nun erneut gelungen, mehrere mutmaßliche Einbrecher festzunehmen. Am Montag gegen 6.50 Uhr riefen Anwohner die Einsatzkräfte nach Kronberg in die Schillerstraße. Sie hatten zuvor einen lauten Knall und fremde Stimmen in ihrem Haus gehört. Schlussendlich konnten insgesamt drei Tatverdächtige festgenommen werden. Nach ersten Ermittlungen hatte einer der drei Schmiere gestanden, während seine Komplizen über ein verschlossenes Gartentor auf das Grundstück geklettert waren und mit einem Gullydeckel eine Fensterscheibe im Erdgeschoss eingeworfen hatten. Außerdem hebelten sie eine Kellertür auf. Sie gelangten nicht ins Haus und flüchteten in Richtung Victoriapark. Dort kamen ihnen jedoch Streifen der Polizeistation Königstein zuvor und nahmen sie noch vor Ort fest. Es handelte sich um zwei 19- und einen 17-Jährigen aus dem Main-Taunus-Kreis, die bereits einschlägig wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten waren. Die Kriminalpolizei übernahm noch am Vormittag die Ermittlungen am Tatort. Die drei nunmehr Beschuldigten wurden zur Polizeistation Königstein gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Mögliche Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Rufnummer (06174) 9266-0 melden.

2. Zwei Fahrräder aus Keller gestohlen,

Bad Homburg, Kisseleffstraße, Samstag, 14.12.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 15.12.2024, 14 Uhr

(da)Am vergangenen Wochenende wurden in Bad Homburg zwei Fahrräder aus einem Keller gestohlen. Die Täter verschafften sich zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 14 Uhr unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Kisseleffstraße. Aus einem dortigen Kellerverschlag erbeuteten sie zwei Fahrräder im Wert von 3.600 Euro. Es handelt sich um ein schwarzes Bulls Crossbike Street und ein schwarzes Cube Touring Hybrid Pro 625. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

