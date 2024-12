Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbeuteldiebstahl - Täter gefasst

Mannheim (ots)

Am Dienstag wurde einem 69-jährigen Mann gegen 16 Uhr beim Versuch Geld aus einem Automaten am Kurpfalz-Zentrum abzuheben, der Geldbeutel durch eine 44-Jährige aus der Hand geschlagen. Die Frau nahm den Geldbeutel an sich und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhaltestelle in der Römerstraße.

Auf Grund der Beschreibung der Täterin konnte eine hinzugezogene Polizeistreife diese kurze Zeit später im Bereich einer Haltestelle festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau entlassen. Sie muss sich nun für einen Diebstahl verantworten.

Der Diebstahlschaden ist nach aktuellem Stand der Ermittlungen noch unbekannt. Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen.

