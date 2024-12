Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Bei Fahrzeugkontrolle mehrere Straftaten aufgedeckt

Heidelberg (ots)

Eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Süd kontrollierte am Dienstag um kurz vor 21:30 Uhr einen VW Sharan, der auf dem Kurpfalzring in Heidelberg-Wieblingen unterwegs war. Dabei zeigte sich, dass im Inneren des Kombis eine große Menge an Werkzeugen und Baumaterialien ohne ausreichende Sicherung verstaut war. Zudem war das Kennzeichen ungültig und das Fahrzeug war nicht mehr versichert. Doch auch beim 38-jährigen Fahrer gab es Grund zur Beanstandung. Nicht nur, dass der Mann gar keinen Führerschein besaß, vielmehr wies er Anzeichen für eine akute Drogenbeeinflussung auf. Einen freiwilligen Urintest verweigerte der Mann, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Zudem erfolgt eine Sicherstellung der Kennzeichen und seines Fahrzeugschlüssels. Der 38-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs, Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz, Verstoß gegen das Kfz-Steuergesetz sowie wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinflusses verantworten.

